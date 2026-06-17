El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que República Dominicana tiene el potencial para convertirse en un hub energético regional dedicado al almacenamiento, procesamiento, financiamiento y redistribución de energía, destacando que sus principales ventajas competitivas son la ubicación geográfica del país, su estabilidad institucional y el dinamismo económico que ha mantenido en los últimos años.

El funcionario indicó que el desafío consiste en transformar las ventajas en una estrategia nacional, lo que implicaría ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, desarrollar servicios regionales de distribución y “bunkering” para el transporte marítimo, consolidar el país como centro de redistribución de gas natural para el Caribe y Centroamérica, y fortalecer el marco jurídico para servicios corporativos y financieros vinculados al comercio energético.

De igual modo, afirmó que se requiere avanzar hacia una mayor sofisticación productiva, el fortalecimiento del capital humano y la mejora en la capacidad de ejecución institucional.

“Estos elementos son determinantes para escalar en valor agregado y competir en segmentos más complejos de la economía global”, valoró.

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El ministro sostuvo que la historia económica demuestra que muchos de los principales hubs energéticos del mundo no son productores, sino plataformas logísticas y financieras.

Añadió que el país ha construido infraestructura logística y energética de importancia regional. Mencionó instalaciones como el Puerto de Caucedo, el Puerto de Haina, así como la terminal de gas natural AES Andrés, los cuales constituyen piezas de “una infraestructura que podría evolucionar hacia un verdadero ecosistema energético y logístico”.

Además de proyectos en desarrollo en zonas como Manzanillo o los puentes secos fronterizos en planificación, que pueden fortalecer la capacidad país.

Tierras raras

El ministro de la Presidencia mencionó que investigaciones preliminares sobre tierras raras en Pedernales, fundamentadas en la creación de la Reserva Minera Fiscal Ávila, que actualmente se trabaja la fase de exploración, en la que se han abarcado 3,527 metros de sondeos y 3,100 metros de calicatas y se espera contar con 10,000 muestras para cierre de año.

Para finales de 2026, señaló Paliza, se proyecta contar con la estimación de recursos, es decir, la evaluación de la cantidad y la calidad de los elementos de tierras raras de interés económico disponibles.

Inversiones tecnológicas

José Ignacio Paliza expuso que la decisión de Google de construir en República Dominicana su primer puerto de intercambio digital en Latinoamérica evidencia la confianza del sector privado internacional en la estabilidad, competitividad y proyección del ecosistema digital dominicano.

Detalló que esta infraestructura procura albergar hasta cuatro cables submarinos internacionales con conexión directa al territorio continental estadounidense y apuntó que la inversión inicial del proyecto en el territorio dominicano supera los US$ 500 millones.

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