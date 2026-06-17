El Banco BHD presentó Mi Primera Cuenta BHD, una cuenta de ahorros dirigida a menores de 18 años que la entidad define como la primera de apertura completamente digital en República Dominicana para este segmento de la población.

El producto funciona bajo una modalidad conjunta entre el padre, madre o tutor y el menor de edad, y puede abrirse desde la aplicación móvil del banco con solo presentar el acta de nacimiento del beneficiario.

La entidad explicó que la cuenta no requiere balance mínimo para su apertura y está libre de costos de apertura y mantenimiento.

Ángela Nieto, vicepresidenta ejecutiva de Banca Digital del Banco BHD, señaló que la iniciativa busca fomentar la educación financiera desde edades tempranas mediante una herramienta adaptada al entorno digital.

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"En un mundo cada vez más digital, este innovador producto está hecho para integrarse en la vida digital de los jóvenes y ofrecerles una herramienta práctica y segura dentro de la app BHD. Esta propuesta de valor está centrada en tres pilares: facilidad de apertura para los padres, impulsar su independencia financiera e inculcarles desde pequeños el hábito del ahorro", afirmó.

La cuenta incorpora la funcionalidad Mis Metas BHD, que permite a los menores, con el acompañamiento de sus padres, establecer objetivos de ahorro, personalizarlos y programar transferencias automáticas para alcanzarlos.

Tarjeta de débito y compras en línea

Una vez abierta la cuenta, los menores podrán solicitar una tarjeta de débito Visa con los beneficios básicos de la marca, habilitada para realizar compras por internet y utilizar la red de cajeros automáticos afiliados a Unared.

Según Nieto, el propósito es acercar a las nuevas generaciones al sistema financiero mediante herramientas que promuevan el ahorro y la administración responsable del dinero.

"Queremos acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo de una relación sana con el dinero, facilitando que los menores puedan aprender a ahorrar, administrar sus recursos y proyectar sus metas desde temprano. Así abrimos el camino hacia su inclusión en el sistema bancario y a su progreso", expresó.

El Banco BHD indicó que Mi Primera Cuenta BHD opera en pesos dominicanos bajo la modalidad mancomunada, en la que el adulto figura como cotitular y administra los fondos hasta que el menor alcance la mayoría de edad.

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