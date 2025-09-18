El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que para finales del 2025 se espera determinar recursos de tierras raras, y a finales del 2026 tener avanzados los estudios suficientes para declarar reserva. Esta acción permitiría construir un activo para el país.

El funcionario señaló el espíritu colaborativo y la flexibilidad de República Dominicana para adaptar los procesos, al indicar que esa actitud es clave para el éxito y la rápida evolución de la exploración de tierras raras, ubicadas en Pedernales.

Señaló que el presidente, Luis Abinader, ha dispuesto todos los recursos necesarios para asegurar que se continúe su curso conforme al cronograma establecido.

Precisó la rigurosidad con la que se cumplen los protocolos ambientales y sociales, así como las intenciones del país de determinar los recursos disponibles para este año.

Además, expresó que el país tiene interés en seguir fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos y seguir los protocolos adecuados para garantizar productos y análisis de calidad.

“Esperamos poder empezar a cooperar aún más con este proyecto. Estamos interesados en seguir aumentando la cooperación y en recibir cualquier ayuda que nos permita alcanzar nuestros objetivos de manera oportuna y coordinada”, enfatizó Santos.

Durante el encuentro, el equipo estadounidense también abordó temas relacionados con la metodología y los pasos posteriores al procesamiento de minerales.

Visita a Estados Unidos

Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos notaron el avance y la rigurosidad que sigue el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de exploración de tierras raras, en Pedernales.

Así lo expresó Albert DeGarmo, gerente del Programa de Gobernanza de Energía y Minerales de Estados Unidos, quien elogió al Gobierno por la capacidad técnica consolidada por el ritmo con el que se ha avanzado en el cronograma del proyecto.

DeGarmo, quien visitó la Reserva Fiscal Ávila, en Pedernales, destacó la calidad de las presentaciones y del recorrido, lo que les permitió entender con mayor profundidad los avances técnicos y el compromiso del equipo local.

