El proyecto de tierras raras que desarrolla el Estado dominicano en Pedernales ha despertado el interés de empresas vinculadas a esta industria en Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, mientras el proyecto permanece en fase de exploración.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que la Empresa Minera Dominicana (Emidom) recibió consultas de empresas interesadas en obtener información sobre el proyecto, a raíz de su relevancia estratégica y del atractivo que representan las tierras raras en el mercado internacional.

No obstante, la institución precisó que todavía no corresponde abordar posibles esquemas de participación o aprovechamiento, debido a que no se dispone de información técnica suficiente para determinar la existencia, cantidad y viabilidad de extracción de los recursos minerales.

El Estado no ha definido el modelo de explotación

El Ministerio de Energía y Minas explicó que la prioridad es desarrollar las capacidades técnicas y científicas necesarias para determinar cómo aprovechar los recursos.

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“La selección de tecnologías y de eventuales aliados dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y de los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom”, explicó a Acento.

La empresa estatal agregó que mantiene intercambios técnicos con laboratorios, centros de investigación y proveedores de tecnología de varios países, como parte de cooperación internacional del Estado dominicano.

La institución sostuvo que cualquier selección de tecnología o aliado deberá regirse por criterios de interés nacional, ética, transparencia y cumplimiento de la ley. Los acuerdos que lleguen a formalizarse, agregó, serán informados conforme a las disposiciones legales.

De los recursos minerales a la viabilidad económica

Antes de definir las condiciones de explotación, Emidom debe finalizar los estudios que permitan establecer:

Cuánto material mineralizado existe

Qué proporción podría aprovecharse económicamente

Cuáles serían los costos asociados a su extracción y procesamiento

Energía y Minas identificó tres ejes para avanzar hacia una eventual declaración de reservas: la estimación y clasificación de los recursos minerales, la investigación metalúrgica y los estudios de factibilidad.

El primero requiere una estimación por categorías certificada por profesionales calificados, conforme a las normas internacionales.

El segundo comprende el desarrollo y la validación de una ruta de procesamiento que permita separar los elementos de interés, “cuya fase se encuentra en investigación de laboratorio y deberá avanzar hacia pruebas a escala piloto”.

El tercer eje es el estudio de factibilidad, que integrará las variables técnicas, económicas, ambientales y sociales para determinar si el aprovechamiento puede desarrollarse de manera viable dentro del marco legal.

“Emidom desarrolla los procesos técnicos necesarios para avanzar hacia la estimación y eventual declaración de reservas de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”, explicó Energía y Minas a ACENTO.

Sin estimaciones oficiales del costo por tonelada

El costo de extracción y procesamiento tampoco está determinado. El ministerio explicó que ese cálculo forma parte del estudio de factibilidad y que requiere contar previamente con una estimación de los recursos minerales y definir y validar la ruta metalúrgica.

La empresa estatal trabaja, además, en el fortalecimiento de las capacidades analíticas nacionales y en la formación de personal especializado.

Según el ministerio, las instalaciones industriales deberán diseñarse a partir de los resultados de las investigaciones y cumplir los criterios ambientales y sociales fijados por el Consejo.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más