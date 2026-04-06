Los días festivos, como la Semana Santa, suelen provocar una desaceleración temporal en la productividad laboral, seguida de un proceso de readaptación al ritmo habitual de trabajo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las pausas laborales prolongadas influyen en la continuidad operativa de las empresas, especialmente en sectores donde la actividad depende de la coordinación de equipos.

Sin embargo, no necesariamente se traduce en un impacto negativo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los períodos de descanso contribuyen a mejorar el bienestar de los trabajadores, lo que puede reflejarse en mayores niveles de productividad y desempeño en el mediano plazo.

De hecho, un análisis de Harvard Business Review sostiene que el descanso adecuado favorece la toma de decisiones, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas al retorno.

Las organizaciones pueden aplicar estrategias concretas para recuperar el ritmo económico

Según McKinsey & Company, una de las principales acciones es la repriorización de tareas, enfocando los recursos en objetivos críticos durante los primeros días de reincorporación.

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Asimismo, Deloitte recomienda:

Simplificar procesos.

Reducir cargas innecesarias.

Evitar reuniones extensas.

Acelerar la recuperación del flujo de trabajo.

En cuanto a la gestión del talento, conforme a estudios de Gallup, el compromiso de los empleados aumenta cuando las organizaciones implementan medidas de flexibilidad laboral, especialmente después de períodos de descanso.

Esto se complementa con Work Trend Index de Microsoft, que destaca cómo los modelos híbridos y la autonomía en la gestión del tiempo contribuyen a mejorar la productividad tras interrupciones laborales.

De hecho, a partir de la Generación Z, los jóvenes se dieron cuenta que la flexibilidad horaria, la estabilidad económica, la autonomía y la afinidad con su carrera profesional son ejes prioridades por encima de un salario. Ellos también exigen un salario emocional que compense los sueldos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que muchos están dispuestos a aceptar sueldos menores si el trabajo les resulta satisfactorio o se alinea con su vocación. Este pensamiento va acorde a Deloitte, que establece que el propósito influye en la motivación, el compromiso y, según el 89 % de la Generación Z y el 92 % de los Millennials, es importante la satisfacción laboral y el bienestar.

Un ejemplo de esto fue el plan piloto de semana laboral reducida que realizó el Ministerio de Trabajo en 2024.

El 95.3 % de los trabajadores aseguró que su calidad de vida mejoró.

mejoró. El 93.8 % dedicó el tiempo adicional para otras actividades.

El plan piloto que se realizó con entidades estatales destacó que:

El estrés se redujo un 76 %.

se redujo un 76 %. El equilibrio entre la vida laboral y personal mejoró un 88 %.

Además, según el Banco Mundial, la planificación anticipada de los ciclos de baja actividad, como los días festivos, permite a las empresas mitigar impactos económicos, redistribuyendo cargas de trabajo y fortaleciendo la continuidad operativa.

Aunque los días festivos generan una pausa en la productividad, la evidencia muestra que también pueden convertirse en un impulso para el rendimiento si se gestionan estratégicamente.

Reorganizar prioridades.

Promover la flexibilidad.

Capitalizar el descanso.

Estos tres ejes si se toman en cuenta desde las organizaciones como parte del ciclo laboral son claves para que los colaboradores retomen el ritmo económico de forma sostenible.

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