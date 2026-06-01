La incertidumbre sobre el futuro del sistema tributario dominicano continúa afectando las decisiones de inversión, consumo y ahorro de hogares y empresas, según advirtió el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco.

En un análisis sobre la situación fiscal del país, el economista sostuvo que, pese al retiro de la propuesta de reforma tributaria presentada en 2024, los agentes económicos siguen enfrentando dudas sobre posibles modificaciones impositivas que podrían aplicarse en los próximos meses.

"La incertidumbre fiscal no desapareció con el retiro de la reforma. Por el contrario, ha persistido debido a señales y discusiones sobre eventuales cambios tributarios", plantea el especialista.

Impuestos a plataformas digitales elevan las dudas del mercado

Collado Di Franco considera que las recientes discusiones sobre la posibilidad de aplicar impuestos a servicios ofrecidos a través de plataformas digitales han contribuido a aumentar la incertidumbre entre consumidores y empresas.

A su juicio, este tipo de medidas genera interrogantes sobre el alcance de futuras modificaciones tributarias y sobre cuáles sectores podrían verse afectados por nuevos gravámenes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Cuando surge la posibilidad de nuevos impuestos, los agentes económicos se preguntan qué otros cambios podrían venir después", explica.

El desafío de las finanzas públicas

El economista señala que la administración tributaria enfrenta el reto de financiar un gasto público que supera los ingresos del Estado.

Según explica, este desequilibrio suele cubrirse mediante mayores impuestos o a través de endeudamiento público, mecanismos que terminan impactando la actividad económica.

Asimismo, sostiene que el sistema tributario dominicano presenta elevados niveles de complejidad, situación que favorece la informalidad, la evasión fiscal, la elusión y la proliferación de regímenes especiales de exenciones.

Impacto sobre consumidores y proveedores de servicios

El análisis del CREES destaca que un eventual impuesto a plataformas que conectan prestadores de servicios con usuarios, como transporte o alquileres de corta duración, no recaería únicamente sobre las empresas tecnológicas.

Por el contrario, advierte que el costo terminaría distribuyéndose entre quienes ofrecen los servicios y quienes los consumen.

En el caso del transporte de pasajeros, por ejemplo, los efectos podrían reflejarse en tarifas más elevadas o en una menor oferta de servicios. De igual forma, en los alquileres de corta duración podrían aumentar los costos para huéspedes y propietarios.

Streaming y consumo digital

El economista también analiza el posible impacto de gravar plataformas de streaming y otros servicios digitales.

Según sostiene, cualquier impuesto adicional sobre estas actividades terminaría afectando directamente a los consumidores, tanto hogares como empresas que utilizan estos servicios en sus operaciones cotidianas.

Collado Di Franco recuerda que, bajo el régimen tributario vigente, servicios como el transporte y el alquiler de viviendas se encuentran exentos del ITBIS, por lo que cualquier modificación requeriría cambios específicos en la legislación.

Reforma estructural pendiente

Para el vicepresidente ejecutivo del CREES, la economía dominicana necesita una transformación integral de su sistema tributario en lugar de medidas recaudatorias aisladas.

A su juicio, una reforma estructural debería estar orientada a mejorar la competitividad, estimular la inversión, facilitar la creación de empleos y promover mayores niveles de ahorro.

También considera que los desafíos económicos internacionales, sumados a problemas estructurales internos, hacen más urgente la adopción de políticas públicas coherentes y de largo plazo.

Competitividad y crecimiento económico

El especialista argumenta que tanto emprendedores como trabajadores se beneficiarían de un sistema tributario más simple, predecible y competitivo.

Según plantea, una reforma integral permitiría aumentar la producción de bienes y servicios, generar empleos de mayor calidad y elevar los ingresos de la población.

"Todos esperan una transformación que contribuya a elevar los niveles de riqueza material, ahorro y desarrollo económico del país", concluye el análisis.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más