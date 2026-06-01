Cada mes, más de 1.4 millones de familias dominicanas reciben los subsidios sociales del Gobierno a través de la tarjeta Supérate. En junio de 2026, los depósitos de Aliméntate, Bonogás y BonoLuz se acreditan durante la segunda semana del mes. Aquí te explicamos las fechas, cuánto corresponde a cada programa y cómo consultar tu saldo.

Calendario de pagos de Supérate en junio

La Dirección de Desarrollo Social Supérate acredita los subsidios mensualmente durante la segunda semana de cada mes. Los fondos regularmente están disponibles desde 15 de cada mes.

Los fondos llegan directamente a la tarjeta Supérate y pueden utilizarse en supermercados, colmados afiliados y cajeros automáticos de la red habilitada en todo el país.

Cómo consultar con mi cédula si tengo el depósito

Para verificar con tu cédula si el monto ya está disponible en tu tarjeta, los beneficiarios tienen tres opciones:

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Portal oficial: Ingresa a superate.gob.do con tu número de cédula y los datos del titular para revisar el estado de tu subsidio.

Llamada gratuita: Marca *462 desde cualquier teléfono para consultar tu saldo a través de Punto Solidario.

Cajero automático: Introduce la tarjeta Supérate en cualquier cajero de la red para verificar el balance disponible.

La consulta por cédula es la vía más directa para saber si el depósito ya fue acreditado antes de acudir a un punto de cobro.

Qué hacer si no recibiste el pago

Si llegada la fecha de pago el monto no aparece en tu tarjeta, sigue estos pasos:

Verifica tu estatus en el padrón: Llama al *462 o ingresa a superate.gob.do para confirmar que sigues activo como beneficiario.

Acude a la oficina más cercana: Puedes presentarte en cualquier sede de Supérate con tu cédula de identidad para solicitar información sobre tu caso.

Revisa si tu tarjeta está activa: Una tarjeta vencida, bloqueada o no reclamada puede impedir que recibas el depósito aunque estés en el padrón.

Reporta el problema: Si confirmas que estás en el padrón pero no recibiste el pago, puedes reportarlo directamente al *462 para que un agente gestione tu caso.

Cómo inscribirme en Supérate

Los beneficiarios que no están incluidos en el padrón y creen que cumplen los criterios de elegibilidad también pueden reportarlo a través de *462 y el portal oficial de superate.gob.do

La inscripción no es directa: el Estado determina la elegibilidad mediante el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Qué beneficios incluye el programa

El pago mensual de Supérate agrupa varios programas de protección social dirigidos a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. Los principales son:

Aliméntate: Es el subsidio de mayor cobertura. Está destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos en hogares de bajos ingresos. El monto transferido es de RD$ 1,600 mensuales por familia e impacta a más de un millón de hogares a nivel nacional.

Bonogás: Subsidio orientado a cubrir parte del costo del gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar. Actualmente beneficia a 109,698 familias.

BonoLuz: Apoyo para el pago de la factura eléctrica. Llega a 45,279 familias en todo el país.

Otros programas incluidos: El pago mensual también contempla los incentivos educativos Aprende (para niños y niñas en edad escolar) y Avanza (para jóvenes), así como el Fondo de Discapacidad y el programa Supérate Mujer.

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