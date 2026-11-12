Los precios de los combustibles en República Dominicana se mantendrán congelados hasta el 7 de enero de 2027, anunció este jueves el presidente Luis Abinader. Sin embargo, la medida tiene una condición: el subsidio que destina el Gobierno para evitar aumentos no deberá superar los RD$ 1,500 millones semanales.

El mandatario explicó que la decisión busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y proteger el presupuesto de los hogares ante la incertidumbre de los mercados energéticos.

"Desde el día de hoy hasta el 7 de enero de 2027 vamos a mantener estables los precios de los combustibles, siempre y cuando ese subsidio no pase de los 1,500 millones de pesos", expresó durante un encuentro con representantes de los sectores productivos en el Palacio Nacional.

Abinader indicó que el Gobierno proyecta destinar hasta RD$ 50,000 millones al cierre de 2026 para subsidiar los combustibles y evitar que las variaciones internacionales se traduzcan en aumentos para los consumidores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Qué significa la condición de los RD$ 1,500 millones?

El anuncio establece un límite semanal al gasto que el Estado está dispuesto a asumir para mantener congelados los precios de los combustibles.

Esto significa que la estabilidad anunciada está condicionada a que el subsidio necesario para contener las alzas no sobrepase los RD$ 1,500 millones por semana.

El Gobierno no detalló qué ocurriría con los precios si el costo de mantener el subsidio supera ese monto ni si la medida sería modificada antes de la fecha anunciada.

La decisión se produce en medio de las presiones sobre los mercados energéticos internacionales, vinculadas, según explicó el presidente, al conflicto en Irán y la región del Golfo Pérsico.

¿Qué pasará con los precios de los alimentos en Navidad?

Durante el encuentro, representantes de distintos sectores productivos también aseguraron que existe disponibilidad de alimentos para responder a la demanda de las festividades navideñas.

Entre los anuncios realizados figuran:

Pollo: se proyecta la disponibilidad de unos 25 millones de unidades durante el período navideño.

se proyecta la disponibilidad de unos 25 millones de unidades durante el período navideño. Huevos y carne de cerdo: los comerciantes aseguraron que habrá suministro suficiente.

los comerciantes aseguraron que habrá suministro suficiente. Pierna de cerdo: Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, informó que se comercializa a RD$130 la libra en los principales establecimientos.

Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, informó que se comercializa a RD$130 la libra en los principales establecimientos. Pan: representantes de la industria afirmaron que el pan popular mantendrá sus precios y que la telera navideña se venderá al mismo costo de años anteriores.

representantes de la industria afirmaron que el pan popular mantendrá sus precios y que la telera navideña se venderá al mismo costo de años anteriores. Arroz: los comerciantes aseguraron que mantiene precios estables.

Los representantes de la industria de la harina señalaron que esperan extender durante 2027 la estabilidad de los precios del pan popular, que, según indicaron, no han variado desde 2022.

¿Habrá problemas con el abastecimiento de mercancías?

La Asociación de Navieros de la República Dominicana aseguró que las rutas marítimas mantienen sus itinerarios habituales y que no prevé inconvenientes en el abastecimiento de mercancías para las festividades de fin de año.

Su representante, Jaak Rannik, también señaló que los costos del transporte marítimo se han estabilizado y que algunos fletes internacionales registraron ligeras reducciones durante las últimas semanas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más