República Dominicana, Cuba y Haití avanzan en el fortalecimiento de sus infraestructuras esenciales de agua y educación para enfrentar los efectos de los desastres naturales, mediante evaluaciones técnicas, capacitación de especialistas y acciones orientadas a reducir vulnerabilidades.

Entre los principales resultados del proyecto figuran 4,300 infraestructuras hidráulicas evaluadas, al menos 15 centros educativos examinados y 47 especialistas capacitados. Asimismo, se han movilizado recursos para ejecutar mejoras en instalaciones consideradas prioritarias.

En República Dominicana fueron evaluados siete centros educativos mediante el Índice de Seguridad en Centros Educativos (ISCERD). En el sector agua, se realizaron evaluaciones en cuatro infraestructuras de abastecimiento, incluido el acueducto de Quisqueya, donde se trabaja en la implementación de mejoras funcionales.

Por su parte, Cuba alcanzó la evaluación de 4,319 obras hidráulicas, equivalentes al 63 % de su inventario nacional, mediante el Sistema de Gestión Integrada del Agua (S-GIA). Mientras, Haití examinó ocho escuelas en Puerto Príncipe y completó evaluaciones en dos acueductos de la región Oeste, además de avanzar en trabajos en otras zonas del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La iniciativa también ha facilitado la transferencia de metodologías especializadas y la incorporación de criterios de género, discapacidad e inclusión en los procesos de gestión del riesgo y evaluación de infraestructuras.

Los avances forman parte de la iniciativa «Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad y Resiliencia de Infraestructuras Críticas en República Dominicana, Cuba y Haití», implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento de la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI) y la participación de instituciones nacionales de los tres países.

La representante residente del PNUD en República Dominicana, Ana María Díaz, resaltó la necesidad de anticipar los riesgos, fortalecer las capacidades institucionales y orientar las inversiones hacia la protección de los servicios esenciales para la población.

De igual manera, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, destacó la importancia de disponer de herramientas técnicas que permitan identificar vulnerabilidades y mejorar la seguridad estructural de las edificaciones.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, sostuvo que la recuperación ante los desastres debe incorporar criterios climáticos y el principio de reconstruir mejor, convirtiendo la resiliencia de las infraestructuras críticas en una prioridad de las políticas públicas y la inversión.

Asimismo, representantes de la Defensa Civil y de organismos internacionales coincidieron en que la prevención, la planificación y la cooperación entre países son fundamentales para reducir las pérdidas humanas, económicas y materiales, así como para garantizar que servicios como el agua y la educación continúen funcionando durante situaciones de emergencia.

El programa incluyó conferencias sobre inversión pública resiliente, experiencias internacionales en seguridad sísmica y estrategias para transformar la información sobre riesgos en decisiones oportunas.

También se presentaron experiencias dominicanas relacionadas con el manejo de escombros después de desastres y la evaluación estructural.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más