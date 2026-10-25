La falta de instalaciones sanitarias en numerosas casetas de bancas de lotería es una de las situaciones señaladas por el Ministerio de Trabajo, que dispuso un plazo de 30 días calendario para que los propietarios y operadores corrijan deficiencias en las condiciones laborales de sus establecimientos.

La institución indicó que algunos trabajadores deben permanecer durante jornadas prolongadas en espacios pequeños que carecen de baños. El sector, según las cifras ofrecidas por el Ministerio, comprende más de 110,000 bancas y ocupa aproximadamente a 200,000 personas, casi todas mujeres.

La disposición firmada por el ministro Eddy Olivares Ortega establece un período de orientación y adecuación voluntaria. Al concluir, el Ministerio intensificará las inspecciones en todo el país para verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

¿Cuáles condiciones revisará el Ministerio?

Los operativos contemplan la verificación de las condiciones físicas de los establecimientos y del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.

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Entre los aspectos que serán objeto de inspección figuran:

Servicios sanitarios: disponibilidad de baños adecuados y accesibles para los trabajadores.

disponibilidad de baños adecuados y accesibles para los trabajadores. Agua potable e higiene: acceso a agua potable y condiciones apropiadas de limpieza.

acceso a agua potable y condiciones apropiadas de limpieza. Asientos ergonómicos: disponibilidad de asientos adecuados para quienes permanecen durante períodos prolongados en las casetas.

disponibilidad de asientos adecuados para quienes permanecen durante períodos prolongados en las casetas. Ventilación e iluminación: condiciones apropiadas dentro de los espacios de trabajo.

condiciones apropiadas dentro de los espacios de trabajo. Primeros auxilios y prevención de incendios: disponibilidad de botiquines y extintores, según las características y los riesgos de cada establecimiento.

El Ministerio sostuvo que el tamaño reducido de las casetas no exime a los empleadores de cumplir las obligaciones laborales que les correspondan.

También revisarán salarios y afiliación a la Seguridad Social

Las inspecciones no se limitarán a las condiciones físicas de las bancas. Los inspectores también comprobarán el cumplimiento de las disposiciones laborales relacionadas con la remuneración y la protección social.

Entre los puntos que verificarán están:

El pago del salario mínimo correspondiente.

El cumplimiento de las jornadas de trabajo.

El respeto de los períodos de descanso.

El registro y la afiliación de los trabajadores al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el Código de Trabajo.

¿Qué implica el plazo de 30 días?

Durante ese período, los propietarios y operadores podrán revisar sus establecimientos y corregir las deficiencias existentes antes de la intensificación de los operativos nacionales.

Sin embargo, el plazo no suspende las obligaciones legales ni impide que el Ministerio intervenga durante ese tiempo, especialmente cuando detecte riesgos para la salud o la seguridad de los trabajadores.

Una vez concluido, la institución prevé intensificar las inspecciones, documentar las infracciones y proceder conforme a los mecanismos establecidos por la legislación vigente.

El comunicado del Ministerio no especifica cuántas bancas fueron inspeccionadas para identificar las deficiencias señaladas, qué proporción de los establecimientos carece de baños ni cuántas infracciones han sido sancionadas previamente.

Por tanto, aunque la institución ha enumerado las condiciones que verificará, no ofreció cifras que permitan establecer la magnitud de cada incumplimiento en el sector.

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