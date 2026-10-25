Un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión a Alexander Martínez Severino por tráfico de drogas, tras dar por probada su participación en una transacción de cuatro paquetes de cocaína clorhidratada, con un peso total de 4.18 kilogramos.

El caso se remonta al 7 de enero de 2018, cuando el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron un operativo en una estación de combustible ubicada en la avenida Prolongación 27 de Febrero.

De acuerdo con la acusación, Martínez Severino llegó al establecimiento en una camioneta negra con un bolso de tela azul que contenía los cuatro paquetes de droga. Allí se reunió con Abel Landyn Cruz, también procesado judicialmente, quien habría entregado US$ 700 a cambio de la sustancia.

El Ministerio Público sostuvo que el arresto se produjo en flagrante delito, alrededor de las 2:40 de la tarde, mientras se realizaba la transacción. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) analizó la sustancia y confirmó que se trataba de cocaína.

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La condena y los fundamentos legales

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, integrado por los jueces Julio Aybar, Clara Joselyn Rivera Franco y Loyda Amador Sección, dictó la sentencia luego de conocer las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por las fiscales Francheska Alcántara y Vilma Méndez.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rut Ester Hicks.

El tribunal estableció que Martínez Severino violó los artículos 5-A, 28 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, disposiciones en las que se sustentó la condena.

El Ministerio Público no informó en el comunicado sobre la situación procesal actual de Abel Landyn Cruz ni sobre una eventual sentencia en su contra.

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