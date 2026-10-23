¿Qué tan potable es el agua que reciben los hogares del Gran Santo Domingo?

La calidad del agua que reciben los hogares del Gran Santo Domingo varía según la zona. Los registros de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre de 2026, muestran diferencias en los índices de potabilidad de los cuatro departamentos evaluados, con Santo Domingo Norte en los niveles más bajos durante todo el período.

José Mateo Mota, director de Control y Calidad del Agua de la CAASD, explicó que los resultados de esa demarcación responden a condiciones históricas relacionadas con sus fuentes de abastecimiento.

«Ese es el patrón histórico de los últimos 30 años», afirmó al ser consultado sobre los indicadores de calidad del agua en Santo Domingo Norte, que comprende sectores como Villa Mella y Guaricano.

El funcionario señaló que el municipio carece de fuentes superficiales de abastecimiento, como ríos, arroyos, lagos o presas, por lo que depende en gran medida de pozos tubulares.

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Según explicó, el agua de esos pozos presenta características físico-químicas distintas a las de otras zonas del Gran Santo Domingo, debido a su contenido de minerales. A esto se suman las condiciones de los terrenos donde se perforaron algunos pozos y los cambios que ha experimentado el territorio con el desarrollo de urbanizaciones.

Los registros de la CAASD muestran que el índice de potabilidad de Santo Domingo Norte fue de 82.73 % en junio, subió a 83.58 % en julio, bajó a 82.29 % en agosto y cerró septiembre en 82.06 %.

Estos valores se situaron por debajo del 90 % tomado como referencia en el análisis de los indicadores de la institución.

Indicadores de calidad del agua por departamento, septiembre de 2026

Departamento Índice de potabilidad (%) Cloro residual (%) Muestras negativas a coliformes fecales (%) Suroeste 90.49 84.53 89.43 Noroeste 96.20 96.42 96.42 Este 95.15 98.45 93.30 Norte 82.06 85.98 78.50 Fuente: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Santo Domingo Norte, con los índices más bajos

Mateo Mota explicó que el abastecimiento mediante pozos distribuidos por distintas zonas del municipio dificulta mantener condiciones uniformes de calidad.

El director de Control y Calidad del Agua señaló que el agua subterránea puede contener concentraciones de minerales como calcio y magnesio que, aun cuando se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la normativa aplicable, modifican sus características y sabor.

También mencionó que parte del territorio estuvo vinculada históricamente con terrenos cañeros y áreas que posteriormente fueron rellenadas para desarrollar urbanizaciones. Añadió que factores ambientales, entre ellos la situación del vertedero de Duquesa, han incidido en las condiciones del agua de la zona.

El funcionario precisó que la institución publica mensualmente los resultados de sus controles y que la situación de Santo Domingo Norte no es reciente, sino que se arrastra desde hace décadas.

¿Cómo varía la calidad del agua entre las zonas?

Los registros de la CAASD muestran variaciones en los índices de potabilidad de los cuatro departamentos evaluados: Suroeste, Noroeste, Este y Norte.

En el Suroeste, correspondiente al Distrito Nacional, el indicador pasó de 94.09 % en junio a 87.97 % en julio. Luego subió a 95.17 % en agosto y bajó a 90.49 % en septiembre.

El Noroeste, correspondiente a Santo Domingo Oeste, registró 97.75 % en junio, 94.47 % en julio, 97.56 % en agosto y 96.20 % en septiembre.

En el Este, correspondiente a Santo Domingo Este, el índice fue de 98.03 % en junio, descendió a 90.05 % en julio, aumentó a 97.76 % en agosto y cerró septiembre en 95.15 %.

El Norte, correspondiente a Santo Domingo Norte, mantuvo los valores más bajos durante los cuatro meses analizados.

Además del índice de potabilidad, los registros incluyen el porcentaje de muestras negativas a coliformes fecales y el indicador de cloro residual.

En Santo Domingo Norte, las muestras negativas a coliformes fecales representaron el 77.27 % en junio, el 86.32 % en julio, el 76.04 % en agosto y el 78.50 % en septiembre.

El indicador de cloro residual fue de 80.91 % en junio, 71.58 % en julio, 76.04 % en agosto y 85.98 % en septiembre.

La CAASD anuncia proyectos para mejorar el abastecimiento Como parte de las medidas para mejorar la calidad del agua, Mateo Mota indicó que la CAASD trabaja en un proyecto de trasvase que permitirá llevar a Santo Domingo Norte agua procedente de fuentes superficiales del sistema de Barrera de Salinidad, cuya capacidad fue ampliada de cuatro a seis metros cúbicos. MIRA TAMBIÉN Clima en Santo Domingo, República Dominicana: ¿Cómo estará el pronóstico del tiempo mañana, sábado 24 de octubre de 2026? COE amplía alerta amarilla a nueve provincias y mantiene 16 en verde por vaguada De acuerdo con el funcionario, la línea de conducción ya fue instalada en la avenida Charles de Gaulle y se encuentra en fase de pruebas. La iniciativa busca reducir la dependencia de los pozos que abastecen actualmente a sectores del municipio y mejorar las condiciones físico-químicas y bacteriológicas del agua distribuida. Mateo Mota también señaló que la institución contempla el proyecto Hatillo-Santo Domingo como una solución a largo plazo. Según explicó, la iniciativa se encuentra avanzada en su proceso de desarrollo y en la etapa de precalificación de empresas. El proyecto contempla una planta de tratamiento próxima a Cotuí y una línea de conducción para transportar el agua hacia distintas zonas. Además de Santo Domingo, está previsto que contribuya al abastecimiento de la provincia Sánchez Ramírez y de sectores de Monte Plata, incluido el poblado de Don Juan y sus comunidades aledañas. El director de Control y Calidad del Agua indicó que, con estas obras, se busca reducir la dependencia del abastecimiento subterráneo en Santo Domingo Norte. No obstante, aclaró que campos de pozos como Mata Mamón, que cuentan con agua de buena calidad y abastecen zonas limitadas, podrían continuar operando. Indicadores de calidad del agua por municipio, julio de 2025 Municipio Muestras recibidas Muestras negativas a coliformes totales (%) Muestras negativas a coliformes fecales (%) Cloro residual (%) Distrito Nacional 494 85.16 89.25 89.87 Santo Domingo Oeste 71 96.00 96.00 99.00 Santo Domingo Este 202 94.16 92.57 98.02 Santo Domingo Norte 105 65.71 59.05 65.71 General 872 89.68 87.16 92.55

Un servicio que no llega todos los días

La calidad del agua constituye una de las dimensiones del servicio, mientras que la continuidad del suministro representa otro desafío para los hogares dominicanos.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2024, solo el 17 % de los hogares recibe agua entre seis y siete días a la semana, mientras que cerca del 13 % dispone del servicio entre cuatro y cinco días.

Asimismo, entre un 9 % y un 11 % de los hogares recibe agua apenas dos o tres días por semana. Entre un 7 % y un 8 % cuenta con el suministro una sola vez a la semana, principalmente en las zonas rurales.

La intermitencia también puede incidir en la calidad del agua que circula por las redes de distribución. Mateo Mota explicó que los cambios en la distribución entre sectores y las averías pueden alterar las condiciones que la institución procura mantener mediante sus programas de vigilancia y control.

"Al ser tan dinámica, una avería que pueda haber en la zona, el mismo hecho de la intermitencia hace que a veces esa estabilidad que uno procura se vea afectada", señaló.

Cuando el suministro no es continuo, algunas familias recurren al almacenamiento en cisternas y tinacos. En esos casos, la limpieza y el mantenimiento de los depósitos son factores importantes para preservar la calidad del agua en los hogares.

Los índices también reflejan diferencias respecto a 2025

Los registros de julio a septiembre de 2025 también situaron a Santo Domingo Norte por debajo del 80 % en el índice de potabilidad.

En julio de ese año, el indicador fue de 65.71 %; en agosto, de 65.63 %, y en septiembre, de 78.09 %.

Los datos municipales de julio de 2025 muestran que Santo Domingo Norte registró un 65.71 % de muestras negativas a coliformes totales y un 59.05 % de muestras negativas a coliformes fecales, sobre un total de 105 muestras recibidas. El indicador de cloro residual fue de 65.71 %.

En ese mismo mes, los resultados generales fueron de 89.68 % para muestras negativas a coliformes totales, 87.16 % para coliformes fecales y 92.55 % para cloro residual.

Índice de potabilidad por departamento, julio-septiembre de 2025

Departamento Julio (%) Agosto (%) Septiembre (%) Promedio (%) Suroeste 94.80 93.78 95.52 94.70 Noroeste 90.35 86.50 96.27 91.04 Este 94.16 78.58 96.23 89.66 Norte 65.71 65.63 78.09 69.81 Total 89.68 84.21 93.82 89.24

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Barrio Katanga

¿Qué significan los indicadores de potabilidad?

Los porcentajes reportados por la CAASD permiten observar el comportamiento de la calidad del agua en los puntos donde la institución realiza sus controles. Estos incluyen puntos de las redes de distribución, líneas de los acueductos y salidas de los tanques.

Por tanto, los resultados corresponden a los lugares donde se recogen las muestras y no describen necesariamente las condiciones del agua después de su almacenamiento en las cisternas o los tinacos de cada vivienda.

Los indicadores de coliformes fecales y cloro residual evalúan aspectos distintos de la calidad del agua. La presencia de cloro residual permite vigilar el mantenimiento de la desinfección en el sistema, mientras que los resultados microbiológicos ayudan a identificar posibles problemas de contaminación.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más