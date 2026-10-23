El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la alerta amarilla a nueve provincias y mantiene otras 16 en verde, según el listado suministrado por el organismo, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y una masa de aire con alto contenido de humedad.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar lluvias y aumentar los riesgos en zonas vulnerables. Por ello, las autoridades exhortaron a la población a evitar los balnearios en las provincias bajo alerta y abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

Para consultar las condiciones meteorológicas y las actualizaciones del pronóstico, los lectores pueden visitar la sección especial de clima de Acento.

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¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

De acuerdo con el listado facilitado, el COE distribuye las alertas de la siguiente manera:

Alerta amarilla

Distrito Nacional

Santo Domingo

Puerto Plata

Pedernales

Independencia

Bahoruco

Barahona

Espaillat

Santiago

Alerta verde

San Cristóbal

Monseñor Nouel

La Vega

San Pedro de Macorís

Dajabón

San José de Ocoa

Valverde

La Romana

Azua

Peravia

La Altagracia

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Hermanas Mirabal

Monte Cristi

San Juan

COE amplía alerta amarilla a nueve provincias y mantiene 16 en verde por vaguada

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Alerta roja: corresponde al nivel de mayor riesgo y requiere medidas de protección inmediatas ante una amenaza que puede provocar daños graves a la población y sus bienes.

Alerta amarilla: indica que existe una situación de riesgo que requiere mantenerse informado, adoptar precauciones y seguir las instrucciones de las autoridades.

Alerta verde: representa un nivel preventivo de vigilancia. La población debe mantenerse atenta a la evolución de las condiciones y a los boletines oficiales.

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¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

El organismo recomendó a la población:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

No utilizar los balnearios ubicados en las provincias bajo alerta.

Mantenerse atenta a los boletines y las instrucciones de las autoridades.

Estas medidas buscan reducir la exposición a situaciones de peligro mientras persistan las condiciones meteorológicas que motivaron las alertas.

En vivo: pronóstico del tiempo y seguimiento

La incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire con abundante humedad, es el fenómeno señalado como causa de las condiciones que motivaron la alerta.

Para dar seguimiento a la evolución de las lluvias, se recomienda consultar los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y las actualizaciones del COE.

Acento también ofrece información meteorológica en su sección especial de clima.

590 viviendas afectadas en Puerto Plata y Santiago

Las lluvias registradas entre las 6:00 de la mañana del 21 de octubre y las 6:00 de la mañana del 23 de octubre dejaron 590 viviendas afectadas y 2,360 personas afectadas, según el resumen ejecutivo del COE.

El reporte identifica a Puerto Plata y Santiago entre las provincias con afectaciones. En Santiago, la Defensa Civil informó sobre inundaciones urbanas en varios sectores, aunque indicó que la situación había vuelto a la normalidad.

En el sector Hoyo de Caimito se reportaron 101 viviendas afectadas; en Francisco del Rosario Sánchez, 40; en el barrio La Gloria, de Santiago Oeste (Cienfuegos), 36; en El Ingenio, 20, y en El Ensueño, 35.

Además, se informó de manera preliminar sobre el colapso de la pared perimetral de una vivienda en Santiago.

El balance del COE no reporta personas desplazadas ni fallecidas, viviendas destruidas o puentes afectados durante el período evaluado. Tampoco registra afectaciones en acueductos ni en infraestructuras críticas.