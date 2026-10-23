COE: 3 provincias en alerta amarilla y 13 en verde por lluvias de hoy

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó este viernes 23 de octubre, con corte a la 1:00 p. m., los niveles de alerta por lluvias en 16 provincias. Puerto Plata, el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo quedaron en alerta amarilla, mientras que otras 13 provincias permanecen en verde.
El organismo atribuyó la medida a una vaguada y a un ambiente cargado de humedad que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), volverán a generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.
La alerta busca prevenir inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra. Ninguna provincia figura en alerta roja en este boletín. Puedes seguir la sección especial del clima de Acento.
¿Cuáles provincias están en alerta hoy?
Alerta roja
- Ninguna provincia, según el boletín de las FA 1:00 p. m.
Alerta amarilla (3)
- Puerto Plata
- Distrito Nacional
- Gran Santo Domingo
Alerta verde (13)
- San Cristóbal
- Espaillat
- Independencia
- Pedernales
- Dajabón
- Barahona
- Monte Cristi
- Bahoruco
- Azua
- Peravia
- Santiago
- San José de Ocoa
- Santiago Rodríguez
¿Qué significa cada nivel de alerta?
- Alerta amarilla: según el COE, la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos.
- Alerta verde: el organismo pide mantenerse informado y preparado para cualquier cambio.
En ningún nivel el COE detalló qué medidas concretas ejecutará, como evacuaciones preventivas o cierre de balnearios.
¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?
El organismo pide a la población:
- No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.
- Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.
- Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.
- Revisar el plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con autonomía para 72 horas.
- Consultar solo boletines y canales oficiales del COE.
En caso de emergencia, los números son el 9-1-1 y el 809-472-0909.
Lluvias de hoy: Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo
Conteo de daños: 590 viviendas afectadas en Puerto Plata y Santiago
Las lluvias registradas entre las 6:00 de la mañana del 21 de octubre y las 6:00 de la mañana del 23 de octubre dejaron 590 viviendas afectadas y 2,360 personas afectadas, según el resumen ejecutivo del COE divulgado la mañana de hoy.
El reporte identifica a Puerto Plata y Santiago entre las provincias con afectaciones. En Santiago, la Defensa Civil informó sobre inundaciones urbanas en varios sectores, aunque indicó que la situación había vuelto a la normalidad.
En el sector Hoyo de Caimito se reportaron 101 viviendas afectadas; en Francisco del Rosario Sánchez, 40; en el barrio La Gloria, de Santiago Oeste (Cienfuegos), 36; en El Ingenio, 20, y en El Ensueño, 35.
Además, se informó de manera preliminar sobre el colapso de la pared perimetral de una vivienda en Santiago.
El balance del COE no reporta personas desplazadas ni fallecidas, viviendas destruidas o puentes afectados durante el período evaluado. Tampoco registra afectaciones en acueductos ni en infraestructuras críticas.
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