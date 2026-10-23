COE: 3 provincias en alerta amarilla y 13 en verde por lluvias de hoy

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó este viernes 23 de octubre, con corte a la 1:00 p. m., los niveles de alerta por lluvias en 16 provincias. Puerto Plata, el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo quedaron en alerta amarilla, mientras que otras 13 provincias permanecen en verde.

El organismo atribuyó la medida a una vaguada y a un ambiente cargado de humedad que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), volverán a generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.

La alerta busca prevenir inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra. Ninguna provincia figura en alerta roja en este boletín. Puedes seguir la sección especial del clima de Acento.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja

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Ninguna provincia, según el boletín de las FA 1:00 p. m.

Alerta amarilla (3)

Puerto Plata

Distrito Nacional

Gran Santo Domingo

Alerta verde (13)

San Cristóbal

Espaillat

Independencia

Pedernales

Dajabón

Barahona

Monte Cristi

Bahoruco

Azua

Peravia

Santiago

San José de Ocoa

Santiago Rodríguez

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Alerta amarilla: según el COE, la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos.

según el COE, la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos. Alerta verde: el organismo pide mantenerse informado y preparado para cualquier cambio.

En ningún nivel el COE detalló qué medidas concretas ejecutará, como evacuaciones preventivas o cierre de balnearios.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

El organismo pide a la población:

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.

Revisar el plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con autonomía para 72 horas.

Consultar solo boletines y canales oficiales del COE.

En caso de emergencia, los números son el 9-1-1 y el 809-472-0909.

Lluvias de hoy: Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

Conteo de daños: 590 viviendas afectadas en Puerto Plata y Santiago

Las lluvias registradas entre las 6:00 de la mañana del 21 de octubre y las 6:00 de la mañana del 23 de octubre dejaron 590 viviendas afectadas y 2,360 personas afectadas, según el resumen ejecutivo del COE divulgado la mañana de hoy.

El reporte identifica a Puerto Plata y Santiago entre las provincias con afectaciones. En Santiago, la Defensa Civil informó sobre inundaciones urbanas en varios sectores, aunque indicó que la situación había vuelto a la normalidad.

En el sector Hoyo de Caimito se reportaron 101 viviendas afectadas; en Francisco del Rosario Sánchez, 40; en el barrio La Gloria, de Santiago Oeste (Cienfuegos), 36; en El Ingenio, 20, y en El Ensueño, 35.

Además, se informó de manera preliminar sobre el colapso de la pared perimetral de una vivienda en Santiago.

El balance del COE no reporta personas desplazadas ni fallecidas, viviendas destruidas o puentes afectados durante el período evaluado. Tampoco registra afectaciones en acueductos ni en infraestructuras críticas.

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