El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes el ingreso de una masa de aire de menor contenido de humedad favorecerá condiciones mayormente soleadas y de reducidas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. No obstante, el viento del este y la presencia de una vaguada inducirán algunos nublados en horas matutinas y al final de la tarde, con aguaceros aislados y tronadas distanciadas.

Estas precipitaciones se concentrarán principalmente sobre el litoral costero Caribeño, la llanura oriental y la cordillera Central, incluyendo provincias como La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San José de Ocoa, Hato Mayor, San Cristóbal, Samaná, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.

Además, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente nublado en ocasiones, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Santo Domingo Norte: nublado en la tarde con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublado después del mediodía con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Santo Domingo Oeste: nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde sobre las regiones este, noreste, sureste y la cordillera Central.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico.

Las provincias en alerta son: Dajabón, El Seibo, San Juan, La Romana, Monte Plata, San José de Ocoa, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Las provincias en aviso son: Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Las provincias con alertas descontinuadas son: ninguna.

Estas medidas responden al riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias previstas en las próximas 24 a 48 horas.

Cabe destacar que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se mantienen 4 provincias en alerta roja, 14 en alerta amarilla y 7 en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que continuará generando lluvias significativas en el país.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas: entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas; más frescas en áreas montañosas.

Estaciones: período lluvioso (mayo–noviembre) y período más seco (diciembre–abril).

Lluvias: aguaceros intensos de corta duración, con tronadas.

Temporada ciclónica: de junio a noviembre.

Sensación térmica: elevada en zonas urbanas por la humedad.

En resumen, se trata de un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por los sistemas atmosféricos del Caribe.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más