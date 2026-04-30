República Dominicana anunció que está lista para presentar su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un documento que redefine sus compromisos frente al cambio climático con metas más ambiciosas de reducción de emisiones y un mayor enfoque en la adaptación.

La nueva NDC eleva a 28 % la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, tomando como referencia las emisiones registradas en 2022.

Un 19.5 % dependerá de financiamiento internacional.

internacional. El 8.5 % restante será cubierto con recursos nacionales, tanto públicos como privados.

El documento fue entregado a las autoridades para su revisión final y posterior presentación oficial.

Más énfasis en la adaptación y sectores vulnerables

Nuevas áreas prioritarias

A diferencia de versiones anteriores, la NDC 3.0 incorpora un enfoque más amplio en adaptación al cambio climático.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Incluye medidas específicas en sectores como:

Medio ambiente

Salud

Gestión de emergencias

Niñez y primera infancia

Este énfasis responde a la creciente vulnerabilidad del país ante fenómenos extremos como huracanes, sequías e inundaciones, que han impactado de forma recurrente la economía y las comunidades más expuestas.

Un proceso técnico con participación multisectorial

La formulación del documento incluyó consultas con actores del sector público, privado, académico y comunitario.

Según el equipo técnico, este enfoque buscó fortalecer la legitimidad de las metas y alinear los compromisos climáticos con las capacidades reales del país.

Evolución de los compromisos climáticos dominicanos

De metas indicativas a compromisos concretos

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas forman parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

En 2017, República Dominicana presentó su primera NDC, con carácter principalmente indicativo.

En 2020, el país elevó su ambición climática e incorporó por primera vez metas no condicionadas a financiamiento externo.

Ahora, con la NDC 3.0, se busca consolidar un marco más robusto y ejecutable de cara a 2030.

Noticias relacionadas

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más