República Dominicana anunció que está lista para presentar su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un documento que redefine sus compromisos frente al cambio climático con metas más ambiciosas de reducción de emisiones y un mayor enfoque en la adaptación.
La nueva NDC eleva a 28 % la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, tomando como referencia las emisiones registradas en 2022.
- Un 19.5 % dependerá de financiamiento internacional.
- El 8.5 % restante será cubierto con recursos nacionales, tanto públicos como privados.
El documento fue entregado a las autoridades para su revisión final y posterior presentación oficial.
Más énfasis en la adaptación y sectores vulnerables
Nuevas áreas prioritarias
A diferencia de versiones anteriores, la NDC 3.0 incorpora un enfoque más amplio en adaptación al cambio climático.
Incluye medidas específicas en sectores como:
- Medio ambiente
- Salud
- Gestión de emergencias
- Niñez y primera infancia
Este énfasis responde a la creciente vulnerabilidad del país ante fenómenos extremos como huracanes, sequías e inundaciones, que han impactado de forma recurrente la economía y las comunidades más expuestas.
Un proceso técnico con participación multisectorial
La formulación del documento incluyó consultas con actores del sector público, privado, académico y comunitario.
Según el equipo técnico, este enfoque buscó fortalecer la legitimidad de las metas y alinear los compromisos climáticos con las capacidades reales del país.
Evolución de los compromisos climáticos dominicanos
De metas indicativas a compromisos concretos
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas forman parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
- En 2017, República Dominicana presentó su primera NDC, con carácter principalmente indicativo.
- En 2020, el país elevó su ambición climática e incorporó por primera vez metas no condicionadas a financiamiento externo.
- Ahora, con la NDC 3.0, se busca consolidar un marco más robusto y ejecutable de cara a 2030.
Noticias relacionadas
Qué es la Mesa Temática sobre Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
Gestión adecuada de residuos y agricultura son claves para reducir calentamiento global
Puig: RD pierde 0.9% del PIB por efectos cambio climático y hay que reaccionar
Abinader crea Gabinete de Lucha Contra el Sargazo
Compartir esta nota