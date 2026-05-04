El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes predominarán condiciones atmosféricas estables, con cielo mayormente despejado, temperaturas calurosas y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por un sistema de alta presión que limita la formación de nubes significativas, favoreciendo un ambiente mayormente despejado y con pocas precipitaciones.

No obstante, el viento cálido del sureste y los efectos orográficos provocarán algunos nublados con chubascos ampliamente aislados hasta primeras horas de la noche, principalmente en zonas de la cordillera Central y el noroeste, como Santiago Rodríguez y Dajabón.

Para la noche, se espera un cielo con escasa nubosidad y ambiente caluroso en la mayoría del país.

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Información del clima en el Gran Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente mayormente despejado y caluroso durante el día, con ligeras variaciones en la nubosidad.

Distrito Nacional: mayormente despejado y caluroso.

Santo Domingo Norte: mayormente despejado y caluroso.

Santo Domingo Este: ambiente caluroso con pocas nubes.

Santo Domingo Oeste: nubosidad ampliamente aislada y caluroso.

Pronóstico por zonas

Las lluvias seguirán siendo escasas en la mayor parte del país, aunque podrían registrarse chubascos aislados en áreas montañosas y del noroeste durante la tarde y primeras horas de la noche.

En provincias como Santiago Rodríguez y Dajabón se esperan las mayores probabilidades de estos eventos, aunque de forma puntual.

En el resto del territorio predominarán condiciones estables, con cielo despejado o con nubes dispersas.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

Máximas: entre 30 °C y 32 °C

La sensación térmica continuará elevada debido al viento cálido del sureste y la época del año, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán limitadas y se concentrarán principalmente en zonas montañosas y del noroeste, especialmente en Santiago Rodríguez y Dajabón, donde podrían registrarse chubascos aislados en horas de la tarde y noche.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Alta sensación térmica en zonas urbanas

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