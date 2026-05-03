Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, domingo 3 de mayo de 2026

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo predominarán condiciones atmosféricas estables, con cielo mayormente soleado y pocas lluvias, aunque se esperan algunos chubascos aislados en provincias del interior durante la tarde.

El clima: cielo estable y chubascos aislados en el interior

Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por un sistema de alta presión que limita la formación de nubes significativas, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y poco nuboso en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados, con posibles tronadas, en localidades como Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan y Santiago Rodríguez, asociados al calentamiento diurno y los efectos orográficos.

Entrada la noche, predominará un cielo estrellado con escasa nubosidad, reduciéndose aún más la probabilidad de precipitaciones.

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Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente soleado y poco nuboso durante el día, condiciones que se mantendrán estables en horas de la noche.

Distrito Nacional: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Norte: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Este: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Oeste: cielo soleado y poco nuboso.

Pronóstico por zonas

Las lluvias serán escasas en la mayor parte del país, aunque podrían presentarse chubascos aislados en zonas montañosas y del interior durante la tarde, especialmente en provincias como La Vega, Monte Plata, Azua y San Juan.

En el resto del territorio predominará un cielo con poca nubosidad y condiciones favorables para actividades al aire libre.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán limitadas y se concentrarán principalmente en zonas del interior y áreas montañosas durante la tarde, producto del calentamiento diurno. Provincias como La Vega, Monte Plata y San Juan podrían registrar los chubascos más frecuentes, aunque de forma aislada.

Alertas meteorológicas vigentes

El COE mantiene 06 provincias en alerta verde, debido a que Indomet e INDRHI, establecen que un sistema de alta presión al norte del país estará determinando las condiciones del tiempo sobre nuestro territorio, limitando el contenido de humedad.

Sin embargo, se esperan solo chubascos aislados hacia poblados en la porción oriental de la nación.

En alerta verde están:

Monte Cristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Duarte (Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Monte Plata

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año, así como por la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Sensación térmica elevada en áreas urbanas

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