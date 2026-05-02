IMCA financiará por tres años un plan de restauración en la cuenca del Ozama, clave para el agua del Gran Santo Domingo

Implementos y Maquinarias S.A. (IMCA) y el Fondo Agua Santo Domingo (FASD) firmaron un convenio de colaboración para ejecutar acciones de restauración ecológica en la cuenca del río Ozama, una de las fuentes que inciden en el abastecimiento de agua del Gran Santo Domingo, mediante la instalación de sistemas agroforestales y reforestación durante tres años, según informaron ambas entidades.

El convenio se articula alrededor del proyecto titulado “Apoyo a la conservación ecológica de ecosistemas reguladores del flujo hídrico en la cuenca del río Ozama”, que plantea la intervención de cuatro hectáreas anuales y la siembra de alrededor de 4,400 plantas por año, hasta completar unas 13,200 plantas durante la vigencia del acuerdo.

La empresa indicó que realizará una contribución económica por tres años para respaldar el proyecto, aunque el comunicado no especifica cuánto dinero aportará, ni bajo qué esquema de auditoría o rendición de cuentas se evaluarán los resultados.

El presidente de IMCA, Pedro Esteva, planteó que el convenio responde a la idea de que el sector privado debe involucrarse en la protección de recursos naturales vinculados a su operación. La compañía enmarca la iniciativa en su programa “Valora Sostenibilidad” y en su estrategia ambiental, social y de gobernanza (ASG).

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El Fondo Agua Santo Domingo ejecutará y vinculará comunidades

El FASD asumirá la ejecución técnica del proyecto y afirma que incorporará comunidades locales en prácticas productivas, restauración de suelos y recuperación de ecosistemas que regulan el ciclo del agua, un enfoque que suele buscar que la reforestación no sea un esfuerzo aislado, sino conectado a medios de vida.

Su presidente, Roberto Alfredo Herrera, destacó que estos acuerdos “conectan la inversión privada con resultados en el territorio”, al tiempo que asoció la intervención de cuencas con mejoras en disponibilidad de agua y beneficios para comunidades.

¿Qué se sabe del alcance real de este tipo de intervenciones?

Aunque el anuncio apunta a una necesidad ampliamente reconocida—proteger y recuperar cuencas que sostienen el abastecimiento—el propio diseño del plan anunciado sugiere preguntas de fondo:

Escala vs. magnitud del problema: intervenir cuatro hectáreas al año puede ser valioso como piloto o aporte puntual, pero deja abierta la discusión sobre la proporción frente a las presiones acumuladas en la cuenca Ozama-Isabela (deforestación, ocupación de suelos, descargas y degradación).

Transparencia y metas verificables: al no divulgarse el monto ni un tablero de metas (sobrevivencia de plantas, hectáreas efectivamente restauradas, sedimentos evitados, mejora de caudales o calidad del agua), el impacto queda, por ahora, en el terreno de la promesa más que de la evidencia pública.

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