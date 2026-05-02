Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado una masa de aire con menor contenido de humedad estará incidiendo sobre el territorio nacional, provocando una disminución de las precipitaciones. En consecuencia, predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país.

No obstante, durante la tarde se esperan algunos aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias como La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan y Elías Piña.

Entrada la noche, la actividad de lluvias comenzará a disminuir de manera gradual, presentándose solo chubascos débiles a moderados con tronadas aisladas en algunas de las localidades mencionadas, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Posteriormente, predominará un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada debido a la época del año y al viento del sureste, cálido y húmedo. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y mantenerse hidratado.

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Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. En horas de la tarde podrían registrarse chubascos locales con tronadas aisladas.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Chubascos locales y tronadas aisladas al final de la tarde.

Santo Domingo Norte: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Chubascos locales y tronadas aisladas al final de la tarde.

Santo Domingo Este: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Chubascos locales y tronadas aisladas al final de la tarde.

Santo Domingo Oeste: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Chubascos locales y tronadas aisladas al final de la tarde.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde sobre provincias del este, noreste, sureste y zonas de la cordillera Central, especialmente en áreas como La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y San Juan.

Alertas meteorológicas vigentes

El COE mantiene 09 provincias en alerta amarilla y 10 en verde, debido a que Indomet e INDRHI, establecen que por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos.

En alerta amarilla están:

Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez

En alerta verde:

Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San, Cristobal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, El Seibo, Samaná

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, con una sensación térmica más elevada por la humedad. En la noche y madrugada, el ambiente podría tornarse ligeramente más fresco, especialmente en zonas montañosas.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Período lluvioso de mayo a noviembre

Aguaceros intensos de corta duración con tronadas

Temporada ciclónica de junio a noviembre

Sensación térmica elevada en zonas urbanas

En resumen, debido a la reducción de las lluvias, se han modificado los niveles de alerta meteorológica. No obstante, se esperan algunos aguaceros aislados en horas de la tarde, mientras que para las próximas 48 a 72 horas predominará un ambiente soleado, con pocas precipitaciones y temperaturas calurosas.