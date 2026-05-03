Pabellón de karate del Centro Olímpico llega al 95% de avance a menos de 3 meses de los Juegos Centroamericanos

Con el reloj corriendo hacia el 24 de julio —fecha de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026—, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones intensifica el ritmo de supervisión en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El ministro Víctor "Ito" Bisonó realizó esta semana un recorrido de fiscalización por las instalaciones y confirmó que el pabellón de karate registra un 95% de avance, convirtiéndose en una de las obras más próximas a su entrega definitiva.

El recorrido de Bisonó incluyó una revisión directa del Estadio Olímpico Félix Sánchez, las instalaciones de softbol y los espacios destinados al ajedrez, acompañado por técnicos del Viceministerio de Construcción y del área de Fiscalización de Obras.

A finales de abril, el presidente Luis Abinader confirmó que el conjunto de obras en el Centro Olímpico alcanzaba un 90% de avance general, luego de una supervisión que incluyó el nuevo Pabellón de Taekwondo y otras instalaciones construidas bajo estándares internacionales. El pabellón de karate, con su 95% de ejecución, se posiciona como la próxima entrega en esa lista.

Durante el recorrido, el ministro señaló que las visitas de supervisión no son actos de protocolo sino parte de un mecanismo de monitoreo continuo. "Estamos dando seguimiento directo a cada una de estas obras para asegurar que todo lo que está previsto en el cronograma se siga ejecutando como hemos estado cumpliendo, con rigurosidad, con calidad y en los tiempos correspondientes", afirmó.

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El funcionario también enmarcó las obras en un discurso de reconocimiento al deporte dominicano: "Estos espacios son una forma de retribuir el orgullo que nuestros atletas nos brindan cada vez que compiten".

Un evento histórico con presión de calendario

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, en lo que será la edición del centenario del evento multideportivo más antiguo de la región. Más de 6,220 atletas de 37 países competirán en más de 30 disciplinas, con el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como sede principal —un récord de participación para este tipo de eventos, según informó el Comité Organizador en enero pasado.

El proceso de adecuación del Centro Olímpico viene siendo monitoreado desde 2025, cuando el entonces ministro Carlos Bonilla y el titular de Deportes, Kelvin Cruz, supervisaron los primeros trabajos en los pabellones de esgrima, voleibol y los estadios de softbol.

Con menos de 83 días para la ceremonia inaugural —que se realizará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez—, el margen para imprevistos se reduce. El gobierno apuesta a que el ritmo actual de ejecución sea suficiente para cumplir con los compromisos asumidos ante el Centro Caribe Sports y los países participantes.

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