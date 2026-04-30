El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal continuará generando condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional, con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Durante la mañana predominarán chubascos aislados hacia el este y noreste, pero en la tarde las lluvias se intensificarán sobre la llanura oriental, la Cordillera Central, el valle del Cibao y zonas cercanas, incluyendo La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monte Plata y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades bajo alerta.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente nublado en la tarde, con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nublado en la tarde con aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado en la tarde con aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublado en la tarde con aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado en la tarde con aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán sobre provincias como:

Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Hato Mayor, La Romana y Santiago Rodríguez, así como otras localidades bajo alertas y avisos meteorológicos.

Pronóstico por periodos

Mañana: las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia, aunque la vaguada seguirá generando aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia el norte, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Tarde: aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Noche: continuarán las lluvias, con tendencia a disminuir gradualmente hacia la madrugada.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene provincias bajo alerta amarilla y verde debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Según el boletín más reciente:

En alerta amarilla (8 provincias):

Santiago Rodríguez, El Seibo, San Juan, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata y San José de Ocoa.

En alerta verde (12 provincias):

Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Estas medidas responden al riesgo asociado a las lluvias previstas en las próximas 24 a 48 horas.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y la madrugada podrían tornarse más frescas en zonas montañosas, debido al viento del este/sureste.

Resumen

Una vaguada seguirá provocando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde y noche. Para el viernes se espera una disminución gradual de las precipitaciones, aunque persistirán condiciones inestables en varias regiones del país.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas: entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas; más frescas en áreas montañosas.

Estaciones: período lluvioso (mayo–noviembre) y período más seco (diciembre–abril).

Lluvias: aguaceros intensos de corta duración, con tronadas.

Temporada ciclónica: de junio a noviembre.

Sensación térmica: elevada en zonas urbanas por la humedad.

En resumen, se trata de un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por los sistemas atmosféricos del Caribe.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más