Lluvias en República Dominicana: COE eleva alertas por vaguada y advierte sobre inundaciones en Santo Domingo

Las lluvias en República Dominicana continuarán en las próximas horas debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, lo que ha llevado al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a mantener 12 provincias en alerta amarilla y 10 en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el informe de situación número 01 del COE, emitido este 11 de abril, las precipitaciones han sido persistentes en los últimos cinco días, provocando un aumento significativo de la humedad en los suelos, condición que favorece la ocurrencia de inundaciones incluso con lluvias de menor intensidad.

El organismo explicó que durante la tarde y noche se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor incidencia en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, así como en provincias del Cibao y la costa norte.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Provincias en alerta y efectos de las lluvias

Entre las provincias en alerta amarilla figuran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Vega y Montecristi, mientras que otras demarcaciones permanecen en verde como medida preventiva. El COE advirtió que estas condiciones podrían generar inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El informe preliminar indica que al menos 12 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 76,000 usuarios, mientras que varias comunidades han resultado incomunicadas por el desbordamiento de afluentes en provincias como Puerto Plata.

Gobierno en sesión permanente ante vaguada

Ante la situación, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión de seguimiento con el COE y otras instituciones, donde se dispuso mantener al Gobierno en sesión permanente y activar medidas de respuesta rápida, incluyendo asistencia social y disponibilidad de equipos para atender emergencias.

Recomendaciones ante lluvias e inundaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, evitar el uso de balnearios y mantenerse atentos a los boletines oficiales. Asimismo, exhortaron a los residentes en zonas vulnerables a tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas.

El COE advirtió que, debido a la saturación de los suelos, el riesgo de inundaciones se mantiene elevado, incluso si las lluvias disminuyen momentáneamente.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más