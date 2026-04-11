El clima para hoy y mañana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que las condiciones del tiempo en República Dominicana seguirán marcadas por un periodo lluvioso durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, debido a la incidencia de una activa vaguada asociada a un sistema frontal.

El organismo explicó que este patrón atmosférico incrementará las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en varias provincias.

Lluvias en RD: provincias bajo mayor impacto este fin de semana

Las lluvias se concentrarán principalmente en municipios de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otras demarcaciones.

Las precipitaciones se extenderán de forma progresiva hacia otras regiones del país durante las próximas 24 a 72 horas, según el informe oficial.

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Alerta meteorológica en República Dominicana

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Indomet activaron nuevas alertas este viernes ante la incidencia de un sistema frontal que traerá lluvias significativas durante el fin de semana del 11 y 12 de abril de 2026

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene niveles de AVISO y ALERTA meteorológica en varias provincias, ante el riesgo de:

Inundaciones urbanas

Crecidas de ríos, arroyos y cañadas

Deslizamientos de tierra

Ráfagas de viento

Tormentas eléctricas frecuentes

Posibles granizadas

Provincias en alerta verde y amarilla

En alerta verde

Monte Cristi

Monseñor Nouel

Baoruco

Independencia

Monte Plata

San Juan

Dajabón

Puerto Plata

Elías Piña

Santo Domingo

En alerta amarilla

La Vega

Santiago

Santiago Rodríguez

Pronóstico del tiempo para sábado 11 de abril en RD

Para este sábado, las lluvias comenzarán desde la madrugada en la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, intensificándose en horas de la tarde.

Se esperan aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, especialmente en el Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

Las temperaturas se mantendrán calurosas, con sensación térmica elevada debido al viento del este/sureste, por lo que se recomienda hidratación constante y evitar exposición prolongada al sol.

Domingo 12 de abril: continúan las lluvias fuertes en el país

Para el domingo, el sistema frontal y la vaguada continuarán generando condiciones inestables, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

En el Gran Santo Domingo se prevén lluvias intensas durante la tarde, mientras que en provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza se mantendrá la actividad lluviosa.

Temperaturas en República Dominicana

Las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas.

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

entre 22 °C y 23 °C Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Resumen del fin de semana

El Indomet advirtió que este fin de semana marca el inicio de un periodo lluvioso significativo en el país, con incrementos de nubosidad y precipitaciones de distintas intensidades.

Las autoridades alertan sobre un aumento del riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar medidas de precaución.

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