El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) activaron nuevas alertas este viernes ante la incidencia de un sistema frontal que traerá lluvias significativas durante el fin de semana del 11 y 12 de abril de 2026, en lo que representa una segunda amenaza climática en menos de una semana para un país que aún no termina de contabilizar los daños de la última emergencia.

La directora de Indomet, Gloria Ceballos, explicó durante una intervención oficial que el Centro Nacional de Pronóstico mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante las precipitaciones previstas para las próximas 24 a 48 horas. Los modelos proyectan acumulados de entre 100 y 250 milímetros, con valores superiores en zonas aisladas, impulsados por la combinación del sistema frontal, una vaguada asociada y la humedad transportada por los vientos del noreste.

Lo que se espera este sábado

Para este sábado 11 de abril, las lluvias comenzarán desde la madrugada en localidades de la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, y se intensificarán en horas de la tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

En alerta amarilla se encuentran

Monseñor Nouel

Santiago Rodríguez

Santiago

La Vega

Montecristi

En alerta verde están

Distrito Nacional

Santo Domingo

Elías Piña

San José de Ocoa

Monte Plata

Puerto Plata

Dajabón

Duarte

San Cristóbal

Valverde

San Juan

Independencia

Bahoruco

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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Una semana marcada por el agua y el dolor

La nueva alerta llega en un contexto de alta vulnerabilidad. El pasado miércoles 8 de abril, una vaguada que afectó múltiples niveles de la troposfera descargó lluvias históricas sobre el territorio nacional. Solo en el Gran Santo Domingo, el COE reportó una acumulación de hasta 314 milímetros en pocas horas, con el pico registrado en el Ensanche Julieta, en el Distrito Nacional.

El resultado fue devastador: sectores como Los Ríos, Los Jardines, Los Girasoles, Los Prados y San Gerónimo quedaron bajo el agua. Avenidas céntricas como la John F. Kennedy, la Monumental, la 27 de Febrero y la Gregorio Luperón colapsaron. El desbordamiento del río Lebrón obligó al cierre del elevado entre los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.

Según el reporte preliminar del COE, las lluvias del miércoles dejaron más de 1,024 viviendas afectadas —32 de ellas destruidas totalmente— y más de 5,000 personas desplazadas. En el Distrito Nacional, 19 personas fueron trasladadas al albergue de la Escuela del Túnel tras el aumento del caudal del río Isabela. Las autoridades también confirmaron la muerte de una niña, víctima de las inundaciones.

El presidente Luis Abinader, quien se presentó en el COE para coordinar la respuesta, sostuvo que "no hay sistema de drenaje que resista" precipitaciones de entre 300 y 400 milímetros, argumentando que ninguna ciudad del mundo estaría preparada para ese volumen de agua.

Hasta el duelo tuvo que esperar

La magnitud del evento climático del miércoles fue tal que incluso interrumpió un acto de memoria colectiva. El Movimiento Justicia Jet Set se vio obligado a posponer los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia de la discoteca —que el 8 de abril de 2025 dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas—, reprogramándolos para el jueves 9 de abril. La docencia en escuelas, colegios, universidades e institutos también fue suspendida ese día.

Precauciones ante el nuevo evento

Con el sistema frontal ya en aproximación, las autoridades insisten en que la población no baje la guardia. El COE recomendó:

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cañadas

Evitar cruzar vados o zonas bajas inundadas

Seguir los boletines oficiales de Indomet y el COE

Tener preparado un plan de evacuación en zonas de riesgo

La semana que termina deja al país en una posición de alta fragilidad frente a lo que se avecina. La combinación de suelos saturados por las lluvias recientes y la llegada de un nuevo sistema frontal eleva considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas vulnerables.

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