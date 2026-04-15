Las condiciones del tiempo en República Dominicana estarán marcadas por la incidencia de una vaguada, que continuará generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la tarde de este miércoles 15 de abril y durante la noche, extendiéndose hasta la medianoche del jueves 16 en distintas zonas del país, según el informe del Indomet.

Durante la noche de este miércoles, se prevén lluvias de moderadas a fuertes en provincias del norte, noreste, la Cordillera Central y el Gran Santo Domingo, incluyendo localidades como Santiago, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata y sectores del Distrito Nacional. Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento aisladas.

En vivo: probabilidad de lluvias hoy en Santo Domingo

Para la madrugada y primeras horas del jueves, las precipitaciones tenderán a disminuir en intensidad y frecuencia, aunque no se descartan chubascos dispersos en zonas costeras del Atlántico y el Caribe. Sin embargo, en horas de la tarde del jueves volverán a incrementarse los aguaceros en el interior del país, especialmente hacia el Cibao y la zona montañosa, debido a la combinación de la vaguada y los efectos locales.

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Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas en áreas vulnerables.

Las provincias bajo alerta

El COE mantiene este miércoles 15 de abril a 6 provincias en alerta amarilla y 18 en alerta verde. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles 15 de abril a 6 provincias en alerta amarilla y 18 en alerta verde ante las lluvias de hoy que afectan al territorio nacional, con riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra.

Alerta amarilla (riesgo inminente)

Las provincias con situación más crítica son: Puerto Plata, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago Rodríguez.

Alerta verde (evento peligroso previsto)

Bajo este nivel se encuentran: Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Duarte (en especial el Bajo Yuna), El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Montecristi, San Juan, Elías Piña, San Cristóbal, Independencia y Samaná.

El COE informó además que descontinúa la Alerta Verde para las provincias de La Altagracia, La Romana, Dajabón y Bahoruco.

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