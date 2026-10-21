COE pone en alerta verde a casi todo el país: 22 provincias y al Distrito Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias y al Distrito Nacional bajo alerta verde ante las lluvias registradas y las pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ello, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y a los efectos locales.

El COE contabilizó más temprano 42 viviendas afectadas y un puente afectado

Alerta verde es la de menor magnitud, pero requiere que la población se mantenga atenta a los boletines del COE y otros organismos oficiales y siga las orientaciones de las autoridades, especialmente en las zonas donde se registren lluvias de mayor intensidad.

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Calor y fenómeno climático en la costa este de EEUU

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 35 grados Celsius, con una sensación térmica de entre 38 y 41 grados, por lo que el Indomet recomendó ingerir agua, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, el organismo informó de que una zona de baja presión no tropical con fuerza de tormenta se encuentra en la costa este de Estados Unidos y podría adquirir características subtropicales durante la semana.

La probabilidad de formación ciclónica de este sistema es del 40 % en las próximas 48 horas y del 40 % en los próximos siete días, aunque no representa peligro para República Dominicana.

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