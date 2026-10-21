COE mantiene la alerta verde en seis provincias por una vaguada; reporta 42 viviendas afectadas en La Vega y Valverde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) contabilizó 42 viviendas afectadas, un puente afectado y ningún fallecido por los efectos de una vaguada en las provincias La Vega y Valverde, según su Informe de Situación No. 1, con corte a las 11:45 a. m. de este 21 de octubre.

El organismo amplió la alerta verde a seis provincias ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas: Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, Puerto Plata, Valverde y Monte Cristi.

La Vega no figura en esa lista, aunque es una de las dos provincias donde el informe reporta incidentes.

El COE cita un boletín del Indomet, que indica que el viento del sur-sureste mantiene un ambiente caluroso y de pocas lluvias en gran parte del país. Sin embargo, prevé que durante la tarde una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto con efectos locales, genere tormentas eléctricas, aguaceros localmente moderados a fuertes y ráfagas de viento ocasionalmente fuertes.

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En La Vega, el informe, con la Defensa Civil como fuente, describe inundaciones urbanas en la comunidad de Tireo que anegaron parcialmente 13 viviendas: cuatro en el barrio Paneo, dos junto a la escuela Luz Asunción, cuatro en la entrada de Suriel y tres en el sector La Cerca. Otras 13 viviendas fueron anegadas parcialmente por el desborde de una cañada sin nombre en la comunidad de La Altagracia, tras el taponamiento de aproches. En ambos casos, el documento señala que todo volvió a la normalidad y que no fue necesario evacuar personas.

En Mao, provincia Valverde, la fuente es la Cruz Roja Dominicana. El informe reporta inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de varios árboles, obstruyeron el tránsito en cinco vías e impactaron residencias de los sectores Los Cayucos, María Auxiliadora II y El Saman. El balance preliminar indica 16 viviendas afectadas por inundación, dos por caída de árboles y cinco calles afectadas. El COE aclara que estos datos están sujetos a verificación y actualización mediante el levantamiento EDAN.

En vivo: seguimiento a las lluvias de hoy

En Los Cayucos, según el informe, una vivienda resultó afectada por la caída de un árbol, con personas atrapadas en su interior. El documento añade que, según la información disponible al momento de elaborarlo, el Cuerpo de Bomberos de Mao intervino para atender la situación. No informa qué ocurrió después ni cuántas personas estaban atrapadas.

El resumen ejecutivo registra cero personas afectadas, cero evacuados o desplazados y cero viviendas destruidas. Tampoco reporta acueductos afectados ni fuera de servicio, ni infraestructura crítica afectada. Sí cuenta un puente afectado, que el informe no describe ni ubica en el detalle por sector.

Las cifras del informe no coinciden del todo entre secciones. Los reportes de La Vega suman 26 viviendas, y los de Valverde, 16 por inundación y dos por caída de árboles, un total de 44. El resumen consigna 42.

El COE indicó que mantiene la alerta verde y el monitoreo de las condiciones atmosféricas. A la población le recomienda mantenerse informada por los canales oficiales, preparar su plan familiar de emergencia, evitar cruzar ríos, arroyos y zonas vulnerables, y llamar al 9-1-1 ante una emergencia.

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