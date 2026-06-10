El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde para nueve provincias, debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, ante el aumento de la humedad sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín del organismo, basado en el informe meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se prevé el desarrollo de nubosidad significativa generadora de aguaceros localmente fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas, principalmente sobre las regiones norte, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El COE explicó que esta actividad estará inducida por la combinación de los efectos locales, el calentamiento diurno, la incidencia de una vaguada en distintos niveles de la troposfera y la disminución de las concentraciones de polvo del Sahara sobre el país.

Provincias bajo alerta verde

Las provincias colocadas bajo alerta verde son Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Valverde y Dajabón.

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El organismo indicó que la alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea de manera parcial o total.

Recomendaciones del COE

El COE recomendó a la población mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el propio organismo a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 y el *462 de la OGTIC.

Asimismo, exhortó a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente en las provincias bajo alerta.

El organismo pidió a los residentes en zonas de alto riesgo, principalmente aquellos que viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

También recomendó abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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