El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes 15 de mayo el viento cálido del este/sureste y una débil vaguada continuarán generando condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos dispersos durante la mañana y aguaceros locales con posibles tronadas en horas de la tarde sobre varias provincias del país.

Según el organismo, desde la madrugada se registran lluvias pasajeras sobre localidades del litoral Caribeño y la región nordeste, extendiéndose durante las primeras horas de la mañana.

En la tarde, el calentamiento diurno y los efectos orográficos favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia provincias de la Línea Noroeste, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y algunos puntos del suroeste, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas permanecerán bastante calurosas, por lo que las autoridades recomiendan ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin protección. Además, indicaron que niños y envejecientes son más vulnerables a las altas temperaturas.

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Panorama general

Mañana: chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño y nordeste.

chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño y nordeste. Tarde: aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia el Cibao, Cordillera Central y suroeste.

aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia el Cibao, Cordillera Central y suroeste. Noche: disminución gradual de las precipitaciones.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén chubascos pasajeros durante las horas matutinas, seguido de un ambiente de nubes dispersas y sensación calurosa.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: chubascos pasajeros. Luego nubes dispersas y sensación calurosa.

chubascos pasajeros. Luego nubes dispersas y sensación calurosa. Santo Domingo Norte: chubascos ampliamente aislados. Luego nubes dispersas y sensación calurosa.

chubascos ampliamente aislados. Luego nubes dispersas y sensación calurosa. Santo Domingo Este: chubascos dispersos y pasajeros. Luego nubes dispersas y sensación calurosa.

chubascos dispersos y pasajeros. Luego nubes dispersas y sensación calurosa. Santo Domingo Oeste: chubascos aislados. Luego nubes dispersas y sensación calurosa.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el sábado

Para este sábado, el viento del este/sureste continuará generando chubascos pasajeros durante la mañana sobre localidades del litoral Caribeño.

En la tarde, la vaguada y el calentamiento diurno favorecerán aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de la Línea Noroeste, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y la región nordeste. En la noche persistirán lluvias aisladas sobre el litoral Atlántico.

Pronóstico para el domingo

El domingo, la vaguada mantendrá un ambiente húmedo e inestable, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del sureste, nordeste, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.

Además, una onda tropical estará transitando al sur del país sobre aguas del mar Caribe.

Condiciones marítimas

Se recomienda navegar con precaución desde Pedernales hasta Barahona debido a viento y oleaje anormal.

Resumen

El viento del este/sureste y una débil vaguada continuarán provocando chubascos matutinos y aguaceros aislados con tronadas durante la tarde sobre distintas provincias del país, en medio de temperaturas bastante calurosas.

Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más