El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que a partir de la tarde del domingo se esperan lluvias significativas sobre el territorio nacional, un escenario que se extendería al menos hasta el miércoles. Ante ese pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para cinco provincias del norte del país y llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, la directora de Indomet, Gloria Ceballos, señaló que el país ha atravesado un mayo atípico, al igual que marzo y abril, aunque con un comportamiento distinto al de meses anteriores.

“En estos primeros quince días de mayo hemos tenido un mayo atípico, o sea que no han estado presentes esos grandes aguaceros que estamos acostumbrados a observar y debido a ese comportamiento, aún no tenemos suelos saturados”. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Gloria Ceballos, directora de Indomet.

Sin embargo, Ceballos sostuvo que los análisis meteorológicos apuntan a un cambio marcado en las condiciones del tiempo desde el fin de semana. Según detalló, el fenómeno esperado responde a una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, asociada a una baja presión al norte del país, lo que podría generar aguaceros de consideración.

La directora de Indomet indicó que las lluvias podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, ocasionales granizadas y ráfagas de viento. También explicó que la institución emitió una “prealerta” por tratarse de un fin de semana, cuando “la mayoría de la gente se desconecta un poco de la noticia”, pese a que aumenta la movilidad hacia distintas zonas del país.

Ceballos sostuvo que, más allá de la cantidad de lluvia que se registre, el mayor foco de atención está en la inestabilidad atmosférica y en los fenómenos asociados. “Actualmente lo que le podemos señalar es eso: tendremos tiempo severo, lluvia significativa, tormentas eléctricas, ocasionales granizadas, porque va a estar muy inestable la atmósfera”, afirmó.

Alerta verde

Tras la exposición de Indomet, el director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el organismo activó nivel de alerta verde para Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez. Méndez insistió en la importancia de prestar atención a las informaciones oficiales durante el fin de semana, precisamente por los desplazamientos de personas y la desconexión de los medios.

Indomet advierte por lluvias “significativas” desde el domingo y el COE declara alerta verde en cinco provincias. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

En caso de emergencias o eventualidades, el COE recordó los canales de contacto disponibles: 911, el 809-472-0909 y el número 809-773-4447, además del seguimiento a través de los medios de comunicación y plataformas digitales.

Méndez aprovechó para reiterar otra advertencia emitida por el COE durante la mañana: el llamado a los usuarios del río Nizao, desde San Cristóbal hasta Peravia, a evitar su uso debido a la “operatividad” del Comité de Presa y Embalse en la zona de Valdesia. “Para evitar cruzar en vehículos o a pies ese afluente y, además de eso, evitarlo para uso de balneario, para evitar ser sorprendidos con alguna crecida”, indicó.

Las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia, mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de crecidas repentinas y condiciones meteorológicas adversas entre domingo y mitad de semana.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más