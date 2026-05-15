El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tarde y noche de este viernes el clima en Santo Domingo Este permanecerá con nubes dispersas y sensación calurosa, en medio de temperaturas que continuarán elevadas en gran parte del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que las máximas se ubicarán entre 31 y 33 grados.

Para este sábado, el Indomet prevé chubascos pasajeros durante la mañana sobre localidades del litoral caribeño, incluyendo sectores de Santo Domingo, debido a la incidencia de una vaguada en altura y el viento cálido del este/sureste.

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El organismo advirtió además que el ambiente seguirá bastante caluroso, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en niños y envejecientes, considerados más vulnerables a las altas temperaturas.

Asimismo, el pronóstico indica que para el domingo aumentará la humedad e inestabilidad sobre el país, condiciones que favorecerán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre distintas provincias del sureste y el Gran Santo Domingo.

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