Clima de hoy y mañana: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en República Dominicana?

Las lluvias continuarán en República Dominicana durante los próximos días, aunque se espera una reducción gradual de su intensidad y frecuencia a medida que la vaguada pierda influencia sobre el territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El meteorólogo Wagner Rivera explicó que, aunque el fenómeno atmosférico seguirá incidiendo sobre el país, las precipitaciones disminuirán progresivamente de cara al viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

La previsión llega después de varios días de lluvias que han provocado inundaciones y otras situaciones en distintas zonas del país. Según los datos presentados por Rivera, el Gran Santo Domingo acumula alrededor de 159 milímetros de lluvia, mientras que entre las demarcaciones con precipitaciones importantes figuran Monte Plata, Peravia, el Distrito Nacional, Hato Mayor, San Cristóbal y Pedernales.

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en República Dominicana?

Las lluvias podrían persistir durante el jueves 29 de octubre, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad y frecuencia.

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Rivera explicó que la vaguada perderá gradualmente fuerza de cara al viernes y sábado, por lo que se espera una reducción más marcada de los acumulados de lluvia durante esos dos días.

Esto no significa que las precipitaciones desaparecerán por completo. El pronóstico apunta a una disminución progresiva de la actividad lluviosa, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: ninguna.

Alerta amarilla: Monte Plata, San José de Ocoa, La Altagracia (solo el distrito municipal Nisibón) y San Pedro de Macorís (solo el municipio Ramón Santana).

Alerta verde: La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Samaná, Azua, Peravia, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Juan, Pedernales y Barahona.

El boletín incluye a San Pedro de Macorís en las dos listas: el municipio Ramón Santana en amarilla y la provincia en verde.

¿Cómo estará el clima de hoy y mañana en Santo Domingo?

El pronóstico para el Gran Santo Domingo contempla lluvias concentradas principalmente en la parte norte de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y el norte de Santo Domingo Este, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por el especialista de Indomet.

También se esperan precipitaciones en localidades de la cordillera Central, Santiago, San José de Ocoa y el noroeste.

El comportamiento de los aguaceros variará a lo largo del día. Según Rivera, las lluvias tenderán a concentrarse en el litoral costero del Caribe durante la tarde y posteriormente se desplazarán hacia zonas del interior.

Por tanto, quienes consulten el pronóstico del tiempo en Santo Domingo deben tener en cuenta que, aunque se prevé una disminución general de las precipitaciones, todavía pueden registrarse aguaceros en sectores de la provincia y el Distrito Nacional.

¿Qué se espera para el clima durante el fin de semana?

Para el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, Indomet prevé una reducción de los acumulados de lluvia debido a la pérdida gradual de fuerza de la vaguada.

La tendencia apunta a precipitaciones menos significativas que las registradas durante los días anteriores. Sin embargo, las autoridades continuarán vigilando la evolución del sistema meteorológico.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) indicó que las instituciones deben mantener activos sus protocolos preventivos mientras las condiciones lo requieran y ajustar las medidas de acuerdo con la evolución de las alertas.

¿Qué debes tener en cuenta ante el riesgo de inundación?

Aunque se espera una reducción de las lluvias durante el fin de semana, las precipitaciones acumuladas durante los últimos días han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas zonas del país.

El COE y los organismos de respuesta mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las medidas preventivas adoptadas en las comunidades vulnerables.

La disminución prevista de los aguaceros no equivale a la desaparición inmediata de todos los riesgos asociados a las lluvias. Por eso, la evolución de las alertas oficiales será determinante para conocer las condiciones de seguridad en cada demarcación.