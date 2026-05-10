La incidencia de un sistema de alta presión continuará limitando las lluvias significativas en gran parte de República Dominicana este domingo 10 de mayo, mientras persistirá un ambiente caluroso por el viento del sureste y una masa de aire con poco contenido de humedad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que durante el transcurso de hoy domingo 10 de mayo predominarán condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, con cielo de nubes dispersas y escasas precipitaciones.

No obstante, el informe meteorológico podrían registrarse algunos chubascos aislados, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

¿Cuáles provincias tendrán lluvias?

Barahona

Azua

San Juan

Monte Plata

Sánchez Ramírez

El Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, debido a la elevada sensación térmica.

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Panorama general

Condiciones: ambiente estable, caluroso y con pocas lluvias.

Lluvias: chubascos aislados en algunas provincias del sur y zonas montañosas.

Temperaturas: sensación térmica elevada por el viento cálido del sureste.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de nubes dispersas y temperaturas calurosas durante gran parte de la jornada.

Distrito Nacional: nubes dispersas y ambiente caluroso.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas y temperaturas calurosas.

Santo Domingo Este: nubes dispersas y temperaturas calurosas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y temperaturas calurosas.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

Máximas: entre 31 °C y 33 °C

¿Qué dice Indomet para hoy?

El sistema de alta presión continuará generando condiciones meteorológicas estables sobre República Dominicana, limitando las lluvias significativas y favoreciendo temperaturas calurosas durante este domingo 10 de mayo y el inicio de la semana.

Pronóstico para el lunes 11 de mayo

Para el próximo lunes 11 de mayo, el patrón meteorológico seguirá dominado por el sistema de alta presión, manteniendo bajas las probabilidades de lluvias significativas en gran parte del país.

Solo se esperan chubascos aislados hacia localidades cercanas al litoral Caribeño y zonas de la Cordillera Central, principalmente en provincias como Monseñor Nouel, Barahona, Azua y La Vega.

En el Distrito Nacional podrían registrarse incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados durante las horas matutinas, mientras que en Santo Domingo se prevén lluvias ampliamente aisladas en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.

¿Cómo estará el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana seguirá influenciado por un sistema de alta presión, generando un ambiente mayormente estable, caluroso y con pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos aislados en algunas provincias.

Escasa nubosidad en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento del sureste.

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