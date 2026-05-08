El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes predominará un ambiente de escasas lluvias, temperaturas calurosas y cielo de poca nubosidad en gran parte de la República Dominicana, debido a la incidencia de un sistema de alta presión que limita el contenido de humedad sobre el territorio nacional.

No obstante, durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados asociados al arrastre de humedad del viento del sureste y al calentamiento diurno sobre localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, el sur de Santiago y el norte de San Juan.

La entidad meteorológica indicó que continuará la sensación térmica elevada, favorecida por el viento cálido del sureste y la poca nubosidad, por lo que recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Panorama general

Condiciones: ambiente soleado, caluroso y con escasa nubosidad.

ambiente soleado, caluroso y con escasa nubosidad. Lluvias: chubascos aislados en zonas montañosas durante la tarde.

chubascos aislados en zonas montañosas durante la tarde. Temperaturas: sensación térmica elevada en gran parte del país.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente mayormente soleado y caluroso, aunque podrían registrarse algunos chubascos ampliamente aislados en horas matutinas.

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Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas.

medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas. Santo Domingo Norte: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso. Santo Domingo Este: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso. Santo Domingo Oeste: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el sábado

Para este próximo sábado continuará predominando una atmósfera estable que limitará las lluvias en gran parte del país.

El organismo prevé un ambiente mayormente soleado y caluroso, mientras que las precipitaciones quedarían reducidas a chubascos aislados sobre zonas montañosas, el litoral Caribeño y la llanura oriental durante la mañana y al final de la tarde.

Resumen

El sistema de alta presión continuará favoreciendo un ambiente soleado, de escasas lluvias y temperaturas calurosas este viernes, con algunos chubascos aislados hacia zonas montañosas en horas de la tarde.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Alta sensación térmica en zonas urbanas

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más