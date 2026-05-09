El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado predominará un cielo de mezcla de nubes y sol con escasas precipitaciones en casi todo el país, por la incidencia de un sistema de alta presión. Solo se prevén algunos incrementos nubosos con chubascos aislados, sobre Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, especialmente en el transcurso de la tarde, debido al arrastre del viento, los efectos orográficos y de calentamiento diurno. Para esta noche, esta actividad de precipitaciones se estará generando en Azua, Barahona y Pedernales.

La entidad meteorológica indicó que continuará la sensación térmica elevada, favorecida por el viento cálido del sureste y la poca nubosidad, por lo que recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Panorama general

Condiciones: ambiente soleado, caluroso y con escasa nubosidad.

Lluvias: chubascos aislados en zonas montañosas durante la tarde.

Temperaturas: sensación térmica elevada en gran parte del país.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente mayormente soleado y caluroso, aunque podrían registrarse algunos chubascos ampliamente aislados en horas matutinas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas.

Santo Domingo Norte: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

Santo Domingo Este: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

Santo Domingo Oeste: soleado, escasa nubosidad y ambiente caluroso.

Temperaturas

Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Resumen

El sistema de alta presión continuará favoreciendo un ambiente soleado, de escasas lluvias y temperaturas calurosas este viernes, con algunos chubascos aislados hacia zonas montañosas en horas de la tarde.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Alta sensación térmica en zonas urbanas