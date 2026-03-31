Los favoritos al premio MVP, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander (SGA), brillaron el lunes anotando 41 y 47 puntos con los que lideraron triunfos de San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, vencedores de un trepidante duelo de jefes de conferencia ante Detroit Pistons.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la liga norteamericana de básquet.

Resultados de la jornada de la NBA del 30 de marzo

Puntuación Local Washington Wizards 101 – 120 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 109 – 119 Miami Heat Boston Celtics 102 – 112 Atlanta Hawks Chicago Bulls 114 – 129 San Antonio Spurs Phoenix Suns 131 – 105 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 124 – 94 Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers 122 – 113 Utah Jazz Detroit Pistons 110 – 114 Oklahoma City Thunder

Tabla posiciones Conferencia Oeste NBA

Equipo Récord (G-P) Racha 1 Oklahoma City Thunder 60-16 G3 2 San Antonio Spurs 57-18 G9 3 Los Angeles Lakers 49-26 G3 4 Denver Nuggets 48-28 G6 5 Minnesota Timberwolves 46-29 G1 6 Houston Rockets 45-29 G2 7 Phoenix Suns 42-33 G2 8 LA Clippers 39-36 G5 9 Portland Trail Blazers 38-38 G1 10 Golden State Warriors 36-39 P1

Eliminados: Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Utah Jazz y Sacramento Kings han quedado fuera de la contienda por la postemporada.

Tabla posiciones Conferencia Este NBA

Equipo Récord (G-P) Racha 1 Detroit Pistons 54-21 P1 2 Boston Celtics 50-25 P1 3 New York Knicks 48-27 P2 4 Cleveland Cavaliers 47-28 G2 5 Atlanta Hawks 43-33 G2 6 Toronto Raptors 42-32 G2 7 Philadelphia 76ers 41-34 P1 8 Miami Heat 40-36 G1 9 Orlando Magic 39-35 P1 10 Charlotte Hornets 39-36 P2

Hito clave: Los New York Knicks aseguraron oficialmente su lugar en los playoffs tras la derrota de Philadelphia ante Miami ayer.

Eliminados: Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards e Indiana Pacers ya no tienen posibilidades matemáticas

– El doble doble más rápido –

Victor Wembanyama se robó una vez más los reflectores en la NBA con una excepcional actuación en la victoria de los Spurs 129-114 sobre los Chicago Bulls.

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El pívot francés estableció su récord anotador de la temporada, con 41 puntos, y abrillantó su cuenta con 3 triples, 16 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

Wemby dejó además un inicio de partido para la historia al registrar 10 puntos y 10 rebotes con sólo ocho minutos y 31 segundos, estableciendo así el doble-doble más rápido en la NBA.

Otros cinco jugadores de los Spurs llegaron a a dobles dígitos de anotación ante los Bulls, un equipo sin opciones de playoffs, en una actuación que no convenció a su estrella.

"Hoy no fue perfecto ni como equipo ni en lo personal", declaró Wembanyama. "Ojalá hubiera estado mejor, pero igual es satisfactorio".

Con su inigualable impacto en ambos lados de la cancha, el unicornio francés escaló la semana pasada hasta el primer lugar de las predicciones del ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso).

De hacerse con el galardón, Wembanyama sería el MVP más joven de la historia a sus 22 años.

A lomos de su estrella, los Spurs siguen acechando el liderado de la Conferencia Oeste, que sigue en manos de los Thunder.

– Thunder sobreviven a Pistons –

Oklahoma City mantuvo la distancia de 2,5 victorias sobre San Antonio al imponerse a los Pistons, jefes del Este, por 114-110 en la prórroga.

Detroit ofreció otra exhibición de orgullo al plantar cara a los vigentes campeones de la NBA sin la mayoría de sus figuras.

Los cinco mayores anotadores del curso, incluidos los All-Star Cade Cunningham y Jalen Duren, no saltaron a la pista en Oklahoma City, pero aún así los locales necesitaron de un esfuerzo imprevisto para hacerse con la victoria.

Gilgeous-Alexander tuvo que salir al rescate con 47 puntos, 21 de ellos entre el último cuarto y el tiempo extra, mientras la anotación de Detroit estuvo más repartida, sobresaliendo los 21 puntos, 10 rebotes y 4 tapones de Paul Reed, sustituto de Duren.

Un majestuoso triple de SGA a cuatro segundos del final pudo evitar la prórroga pero los árbitros lo anularon por falta en ataque del canadiense.

"Tenemos una mentalidad de nunca rendirnos", afirmó Gilgeous-Alexander. "Estar siete puntos abajo con tres minutos por jugar no es nada para nosotros. Sabíamos que, si lográbamos defender, nos íbamos a dar una oportunidad".

– Otro triple doble de LeBron –

En Los Ángeles, los Lakers no pagaron la baja por sanción de Luka Doncic y se deshicieron de los Washington Wizards, el peor equipo de la temporada, por 118-93.

Doncic, líder anotador de la NBA con 33,7 puntos de media, cumplió su partido de sanción por llegar al límite de 16 faltas técnicas en la campaña.

En ausencia del esloveno, LeBron James tomó las riendas de los Lakers con su tercer triple doble de la temporada.

King James, que ya era el jugador más veterano en lograr un triple doble con sus 41 años, terminó con 21 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

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