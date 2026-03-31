La Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y se extenderá a 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá, se celebrará en un contexto de “aguda crisis de derechos humanos”, advirtió este lunes Amnistía Internacional (AI) en un informe que llama a tomar medidas urgentes para evitar que el torneo “se convierta en un escenario de represión”.

Según la organización, Estados Unidos —anfitrión de tres cuartas partes de los encuentros— atraviesa una “emergencia de derechos humanos” marcada por redadas migratorias “al estilo paramilitar”, detenciones masivas y deportaciones aceleradas.

El documento recordó que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, 43 personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que las deportaciones superaron las 500.000 solo en 2025.

Asimismo, alertó que aficionados extranjeros pueden verse afectados por operativos migratorios, recordando que en la Copa Mundial de Clubes 2025 un seguidor fue detenido por una infracción civil y posteriormente deportado.

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Además, las restricciones de viaje impuestas por Washington impedirán que buena parte de las aficiones de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal —países clasificados— puedan entrar al país.

El informe también señala que la libertad de expresión se encuentra bajo presión en los tres países sede.

En Estados Unidos, AI documentó persecución contra periodistas críticos y represión de protestas estudiantiles, algunas de ellas relacionadas con la guerra en Gaza.

Por otra parte, la organización recordó que México sigue siendo “el más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental”.

En Canadá, la policía ha disuelto acampadas y establecido zonas de exclusión para manifestaciones.

La organización expresó preocupación por el despliegue de 100.000 agentes de seguridad en México, incluidos 20.000 militares, así como por los intentos de autoridades locales de retirar memoriales de personas desaparecidas.

Colectivos de mujeres buscadoras prevén protestar en el Estadio Azteca el día de la inauguración, pues el país vive una crisis de desaparecidos, con más de 130.000 reconocidos oficialmente hace unos días por el Gobierno mexicano.

El reporte también dedica un apartado a los riesgos para aficionados y jugadoras/es pertenecientes a la comunidad LGBTQI+.

Al respecto, Amnistía recordó que grupos de hinchas LGBTQI+ europeos y británicos han decidido no tener presencia visible en Estados Unidos ante políticas consideradas discriminatorias hacia personas trans.

México, añade el texto, fue el segundo país más letal del mundo para la población trans en 2024.

En este contexto, AI hizo un llamado a la FIFA, gobiernos nacionales y ciudades anfitrionas para garantizar la libertad de expresión y reunión pacífica, suspender redadas y deportaciones vinculadas a la inmigración durante el torneo y adoptar medidas efectivas contra la discriminación, incluidas campañas visibles dentro y fuera de los estadios.

La organización también instó a publicar planes de derechos humanos actualizados y fortalecer la protección para aficionados, jugadores, periodistas y comunidades locales.

“Aún hay tiempo para evitar que la Copa Mundial 2026 se convierta en una plataforma para prácticas autoritarias”, concluyó.

El próximo 11 de junio, el Mundial de Fútbol arrancará en el Estadio Azteca mexicano, con el partido entre México y Sudáfrica.

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