La jornada del lunes 30 de marzo de las Grandes Ligas ofreció una cartelera completa de 15 partidos con resultados históricos, blanqueadas y duelos cerrados que definieron el cierre de la primera semana de la temporada 2026.

El estelar antesalista dominicano José Ramírez fue parte del lineup de los Cleveland Guardians que venció 4-2 a los Dodgers en Los Ángeles, arruinando el arranque invicto de los bicampeones.

Ramírez, que viene de alcanzar los 400 dobles en su carrera con la franquicia, entrando al libro de los récords de los Cleveland Guardians, estuvo a punto de chocar con Parker Messick al intentar atrapar el elevado de Dalton Rushing.

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La quinta fecha de la temporada 2026 dejó batazos memorables, actuaciones dominantes en la lomita y resultados contundentes en una noche repleta de acción en las Grandes Ligas.

Resultados de la jornada del 30 de marzo de 15 juegos

Visitante C Local C Washington Nationals 13 Philadelphia Phillies 2 Colorado Rockies 14 Toronto Blue Jays 5 Boston Red Sox 1 Houston Astros 8 Chicago White Sox 9 Miami Marlins 4 Los Angeles Angels 2 Chicago Cubs 7 Detroit Tigers 6 Arizona Diamondbacks 9 Cleveland Guardians 4 Los Angeles Dodgers 2 Minnesota Twins 1 Kansas City Royals 3 Pittsburgh Pirates 0 Cincinnati Reds 2 New York Mets 4 St. Louis Cardinals 2 Tampa Bay Rays 3 Milwaukee Brewers 2 New York Yankees 1 Seattle Mariners 2 San Francisco Giants 3 San Diego Padres 2 Texas Rangers 5 Baltimore Orioles 2 Oakland Athletics 0 Atlanta Braves 4

Cartelera de hoy: martes 31 de marzo de 2026

La acción no para. Este martes se disputan 15 partidos en las Grandes Ligas, con series que continúan y nuevos enfrentamientos. Todos los horarios en ET:

Visitante Local Hora (ET) Texas Rangers Baltimore Orioles 6:35 PM Pittsburgh Pirates Cincinnati Reds 6:40 PM Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:40 PM Colorado Rockies Toronto Blue Jays 7:07 PM Boston Red Sox Houston Astros 7:10 PM Chicago White Sox Miami Marlins 7:10 PM Minnesota Twins Kansas City Royals 7:40 PM Los Angeles Angels Chicago Cubs 7:40 PM Tampa Bay Rays Milwaukee Brewers 7:40 PM New York Mets St. Louis Cardinals 7:45 PM Oakland Athletics Atlanta Braves 7:20 PM Detroit Tigers Arizona Diamondbacks 9:40 PM Cleveland Guardians Los Angeles Dodgers 10:10 PM San Francisco Giants San Diego Padres 9:40 PM New York Yankees Seattle Mariners 9:40 PM

Duelos a seguir esta noche de martes

Yankees vs. Mariners — Ryan Weathers hace su debut oficial con los Bombarderos del Bronx. Los Mariners vienen de ganar dos al hilo a Nueva York.

— Ryan Weathers hace su debut oficial con los Bombarderos del Bronx. Los Mariners vienen de ganar dos al hilo a Nueva York. Guardians vs. Dodgers — Segundo capítulo del duelo en Los Ángeles. Cleveland buscará repetir la fórmula que le permitió arruinar el invicto de los bicampeones el lunes. Roki Sasaki podría tener su revancha.

— Segundo capítulo del duelo en Los Ángeles. Cleveland buscará repetir la fórmula que le permitió arruinar el invicto de los bicampeones el lunes. Roki Sasaki podría tener su revancha. Mets vs. Cardinals — Los Mets (3-1) buscan seguir con su gran arranque en San Luis. Juan Soto y Francisco Lindor lideran una ofensiva que promete fuegos artificiales.

— Los Mets (3-1) buscan seguir con su gran arranque en San Luis. Juan Soto y Francisco Lindor lideran una ofensiva que promete fuegos artificiales. Rockies vs. Blue Jays — Colorado intentará encadenar su segunda victoria consecutiva tras la paliza del lunes, mientras Toronto (3-1) buscará responder en casa.

— Colorado intentará encadenar su segunda victoria consecutiva tras la paliza del lunes, mientras Toronto (3-1) buscará responder en casa. Red Sox vs. Astros — Boston (1-3) necesita reaccionar urgente tras un inicio complicado. Houston, con Altuve encendido, buscará estirar su racha positiva.

Vargas y su grand slam impulsan el primer triunfo de los White Sox

El cubano Miguel Vargas fue la gran figura de la noche. Con un grand slam y un total de seis carreras impulsadas —récord personal—, lideró la ofensiva explosiva de los Chicago White Sox en su victoria 9-4 sobre los Miami Marlins, que significó el primer triunfo de la temporada para la franquicia de Chicago.

Austin Hays aportó un jonrón de tres carreras en la paliza que arruinó el debut de Chris Paddack con la camiseta de Miami.

Nationals aplastan a los Phillies con 17 hits

Los Washington Nationals protagonizaron el resultado más abultado de la jornada al vapulear 13-2 a los Philadelphia Phillies.

Siete bateadores de Washington conectaron al menos dos hits en una noche en la que Joey Wiemer igualó un récord de Grandes Ligas por más apariciones consecutivas al plato llegando a base para abrir una temporada. Los Nationals mejoraron su marca a 3-1.

McCullers brilla y Altuve pega dos jonrones en Houston

Lance McCullers Jr. lanzó siete entradas dominantes —la primera vez que completaba esa cantidad desde 2022— y José Altuve conectó dos de los cuatro cuadrangulares de Houston en la contundente victoria 8-1 de los Astros sobre los Boston Red Sox.

Los Astros se colocaron con marca de 3-2 en el inicio de campaña.

Los Rockies despiertan y aplastan a los Blue Jays en Toronto

Tras ser barridos por los Marlins, los Colorado Rockies despertaron con furia y le propinaron un 14-5 a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre, acumulando 17 imparables.

Troy Johnston disparó un jonrón de 423 pies que detonó una avalancha de siete carreras en la sexta entrada, con dobletes productivos de Willi Castro y Ezequiel Tovar.

Guardians arruinan el arranque perfecto de los Dodgers

Parker Messick lanzó seis entradas en blanco y los Cleveland Guardians rompieron el juego con tres carreras en la séptima para vencer 4-2 a los Angeles Dodgers y arruinar su inicio invicto. Ambos equipos quedaron con récord de 3-1.

Leiter domina y los Rangers ganan en Baltimore

Jack Leiter ponchó a ocho bateadores en seis sólidas entradas y Jake Burger remolcó dos carreras para guiar a los Texas Rangers a una victoria 5-2 sobre los Baltimore Orioles. Los Rangers mejoraron a 3-1 en la temporada.

Giants logran su primer triunfo ante los Padres

Después de abrir la campaña con tres derrotas consecutivas —incluyendo una serie en la que apenas anotaron una carrera ante los Yankees—, los San Francisco Giants finalmente celebraron.

Harrison Bader conectó el primer jonrón del equipo en la temporada ante Walker Buehler y los Giants se impusieron 3-2 a los San Diego Padres en un emocionante duelo divisional.

Bichette despierta y los Mets ganan en San Luis

Bo Bichette rompió su sequía ofensiva con dos carreras impulsadas y los New York Mets vencieron 4-2 a los St. Louis Cardinals.

Clay Holmes (1-0) lanzó 5 2/3 entradas efectivas para llevarse la victoria. Los Mets quedaron con marca de 3-1.

Fortes define en la novena y los Rays superan a los Brewers

Nick Fortes conectó un doble remolcador con dos outs en la novena entrada ante el cerrador Trevor Megill para darle a los Tampa Bay Rays una ajustada victoria 3-2 sobre los Milwaukee Brewers, quienes sufrieron su primera derrota tras abrir con tres triunfos consecutivos.

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