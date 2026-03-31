Ricardo Joseph, uno de los peloteros con mayor poder ofensivo de su época en la Liga de Béisbol Profesional, será llevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano de manera póstuma.

Joseph, quien nació en San Pedro de Macorís el 24 de agosto de 1939, es el primer beisbolista anunciado este año para recibir la inmortalidad en un ceremonial especial que celebrará el Pabellón de la Fama por sus 60 años de historia.

Asimismo, es el cuarto deportista elegido para ser exaltado en la Clase 2026 durante un acto a realizarse el domingo 15 de noviembre en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionicio Guzmán, precisó en una nota que Joseph se une al baloncestista petromacorisano Winston Royal, al fenecido periodista santiaguero Domingo Saint Hilaire, y a José Ramón Reyes, elegido en taekwondo.

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Explicó que la elección de Joseph corresponde al capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Joseph, quien falleció muy joven, a los 40 años en septiembre 8 de 1979, fue un inicialista y bateador derecho que en la temporada de 1959-60, como novato estableció un récord de jonrones con seis.

Ganó cuatro campeonatos, tres como miembro de los Leones del Escogido, en las temporadas 1959-60, 60-61 y 68-69, y con las Águilas en la versión de 1971-72.

En la campaña de 1969-70 logró convertirse en el segundo bateador en alcanzar los treinta jonrones de por vida y en la siguiente campaña logró las 200 carreras impulsadas de por vida en la liga.

Es uno de doce bateadores con 250 o más vueltas empujadas en la historia del circuito. En 1966-67 logró la marca de más jonrones de por vida en series finales con siete, que en la actualidad es la segunda cifra más alta en esta instancia.

En las temporadas de 1963-64 y 66-67 lideró el circuito en cuadrangulares y vueltas remitidas a la goma en las estaciones del 60-61, 63-64 y 66-67, así como líder en bases alcanzadas, en la del 59-60.

Joseph accionó en 12 temporadas de serie regular, en cuatro semifinales y en ocho series finales.

Se retiró tras participar en 519 partidos de temporada regular, resumiendo una actuación de 2,065 visitas al plato, con 1,810 turnos oficiales, conectó 483 imparables, para un promedio al bate de .267, anotó 211 carreras, impulsó 251 y totalizó 133 extrabases (37 jonrones, 72 dobles y 24 triples).

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