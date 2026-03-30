La jornada dominical de las Grandes Ligas provocó emociones en los 12 partidos disputados este 29 de marzo, con actuaciones individuales descollantes, barridas de serie y remontadas que marcaron el cierre del primer fin de semana de la temporada 2026.

Resultados MLB del domingo 29 de marzo de 2026

Liga Americana

Toronto Blue Jays 5 , Athletics 2

Seattle Mariners 8 , Cleveland Guardians 0

Baltimore Orioles 8 , Minnesota Twins 6

Houston Astros 9, Los Angeles Angels 7

Liga Nacional

Miami Marlins 4 , Colorado Rockies 3

Pittsburgh Pirates 4 , New York Mets 3 (en 10 entradas)

Washington Nationals 6, Chicago Cubs 3

Interligas

Kansas City Royals 4 , Atlanta Braves 1

Cincinnati Reds 3 , Boston Red Sox 2

Texas Rangers 8 , Philadelphia Phillies 3

Milwaukee Brewers 9 , Chicago White Sox 7

Tampa Bay Rays 11, St. Louis Cardinals 7

Juegos de hoy lunes 30 de marzo

Minnesota Twins vs. Kansas City Royals – 4:10 PM

Texas Rangers vs. Baltimore Orioles – 6:35 PM

Pittsburgh Pirates vs. Cincinnati Reds – 6:40 PM

Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies – 6:40 PM

Chicago White Sox vs. Miami Marlins – 6:40 PM

Colorado Rockies vs. Toronto Blue Jays – 7:07 PM

Oakland Athletics vs. Atlanta Braves – 7:15 PM

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers – 7:40 PM

LA Angels vs. Chicago Cubs – 7:40 PM

NY Mets vs. St. Louis Cardinals – 7:45 PM

Boston Red Sox vs. Houston Astros – 8:10 PM

San Francisco Giants vs. San Diego Padres – 9:40 PM

NY Yankees vs. Seattle Mariners – 9:40 PM

Cleveland Guardians vs. LA Dodgers – 10:10 PM

Detroit Tigers vs. Arizona Diamondbacks – 10:10 PM

Yandy Díaz, figura del día

El cubano Yandy Díaz fue la gran estrella de la fecha. El primera base de los Tampa Bay Rays estableció una marca personal al conectar cinco imparables —cuatro sencillos y un doble— y remolcar cuatro carreras en la victoria de su equipo 11-7 sobre los St. Louis Cardinals.

Jonathan Aranda aportó tres hits y dos carreras impulsadas, mientras que Cedric Mullins también empujó dos.

Steven Matz se llevó la victoria ante su exequipo. Por los Cardinals, Jordan Walker, Nolan Gorman y Pedro Pagés conectaron cuadrangulares, pero no alcanzó para completar la barrida.

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Toronto completó la barrida

Los Toronto Blue Jays cerraron una impecable serie de tres juegos al vencer 5-2 a los Athletics y quedar con récord perfecto de 3-0.

George Springer conectó el jonrón número 64 como bateador abridor en su carrera, Kazuma Okamoto despachó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas y Jesús Sánchez también se fue de vuelta completa.

Caissie, el héroe de Miami

Owen Caissie se convirtió en el héroe de los Miami Marlins al conectar un jonrón de dos carreras con dos outs en la novena entrada para darle a su equipo una victoria 4-3 sobre los Colorado Rockies y completar otra barrida. Los Marlins quedaron invictos con marca de 3-0.

Alonso debutó con producción en Baltimore

Pete Alonso conectó su primer imparable productor con la camiseta de los Baltimore Orioles: un sencillo remolcador en la séptima entrada que puso adelante a su equipo en la remontada 8-6 sobre los Minnesota Twins.

Tyler O’Neill aportó un jonrón de tres carreras. Los Orioles, que llegaron a estar abajo 4-0, cerraron la serie con récord de 2-1.

Lugo silenció a los Braves

El derecho Seth Lugo lanzó 6 entradas y un tercio sin permitir carreras para guiar a los Kansas City Royals a una victoria 4-1 sobre los Atlanta Braves.

Carter Jensen conectó un jonrón, y Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino aportaron carreras impulsadas. Los Royals obtuvieron así su primer triunfo de la temporada.

Suárez revivió en Cincinnati

Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras —el primero desde su regreso a los Cincinnati Reds— para sellar la victoria 3-2 sobre los Boston Red Sox y ganar la serie inaugural.

O’Hearn decidió en extras

Ryan O’Hearn pegó tres imparables, incluido un sencillo productor en la décima entrada, y los Pittsburgh Pirates resistieron para vencer 4-3 a los New York Mets, que poncharon 16 veces en el partido. Los Pirates lograron su primera victoria de la campaña.

Nacionales ganaron la serie en Chicago

Joey Wiemer y Keibert Ruiz jonronearon, y Jake Irvin lanzó una sólida apertura con siete ponches para que los Washington Nationals se impusieran 6-3 a los Chicago Cubs y se llevaran la serie.

Brewers completaron la barrida

Los Milwaukee Brewers también lograron la barrida al vencer 9-7 a los Chicago White Sox y cerrar la serie de tres juegos con marca perfecta.

Los Brewers se suman a Blue Jays y Marlins como los equipos invictos tras el primer fin de semana.

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