Con un jonrón clave del cubano Andy Pages, los Dodgers de Los Ángeles debutaron este jueves en la nueva temporada de las Grandes Ligas de béisbol con un triunfo 8-2 ante los D-backs de Arizona, en tanto que los Mets cosecharon un 11-7 con dos hits y una carrera impulsada por su estrella dominicana Juan Soto.

Resultados de la jornada MLB del jueves 26 de marzo

Resultado Ganador New York Mets vs. Pittsburgh Pirates 11 – 7 Mets Milwaukee Brewers vs. Chicago White Sox 14 – 2 Brewers Chicago Cubs vs. Washington Nationals 4 – 10 Nationals Baltimore Orioles vs. Minnesota Twins 2 – 1 Orioles Houston Astros vs. Los Angeles Angels 0 – 3 Angels San Diego Padres vs. Detroit Tigers 2 – 8 Tigers Cincinnati Reds vs. Boston Red Sox 0 – 3 Red Sox St. Louis Cardinals vs. Tampa Bay Rays 9 – 7 Cardinals Philadelphia Phillies vs. Texas Rangers 5 – 3 Phillies Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 8 – 2 Dodgers Seattle Mariners vs. Cleveland Guardians 4 – 6 Guardians

los Dodgerstras la huella de los Yankees

La franquicia angelina, campeona de la Serie Mundial en 2024 y 2025, tiene toda la ambición de completar el primer tricampeonato consecutivo como el que cosechó la novena de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

El japonés Shohei Ohtani, la superestrella que transformó a los Dodgers a su llegada en 2024, calentó motores con un hit y una base por bolas en sus tres el turnos al bate.

Ohtani tiene previsto compaginar sus labores de bateador con las de lanzador pero la primera apertura estuvo reservada a su compatriota Yoshinobu Yamamoto.

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El MVP (Jugador Más Valioso) del pasado Clásico de Otoño, ganado a los Azulejos de Toronto, permaneció durante seis entradas en la lomita ponchando a seis rivales y recibiendo cinco imparables y dos carreras.

Esas dos anotaciones fueron las primeras de la tarde en el Dodger Stadium y llegaron con un jonrón del dominicano Geraldo Perdomo en el cuarto inning.

En la siguiente entrada llegó la contundente reacción de los locales, con un espectacular cuadrangular de tres carreras del cubano Andy Pages.

El venezolano Miguel Rojas pasó a continuación por la registradora, impulsado por un sencillo de Will Smith, para ampliar la ventaja.

Ante sus 53.000 aficionados, los vigentes campeones sentenciaron el triunfo con otras cuatro anotaciones en la séptima entrada, incluido otro jonrón de dos carreras de Smith.

Tras el triunfo de Yankees sobre Gigantes en la inauguración del miércoles, la mayoría de equipos de Grandes Ligas arrancaron su temporada en la jornada de 11 partidos del jueves.

La fecha entrará también en los libros de historia del béisbol por registrar el primer desafío exitoso del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés), ejecutado por el venezolano Francisco Álvarez.

El receptor de los Mets de Nueva York retó la decisión inicial de bola en una recta lanzada por el dominicano Freddy Peralta a su compatriota Oneil Cruz, figura de los Piratas de Pittsburgh.

La decisión fue revertida por el nuevo sistema de árbitro robot a tercer strike, derivando en el segundo out de la entrada.

Los Mets acabaron haciéndose con el triunfo por 11×7 con dos hits y una carrera impulsada por su estrella dominicana Juan Soto.

José Ramírez fue clave en la victoria de los Cleveland Guardians 6-4 sobre los Seattle Mariners este 26 de marzo. El dominicano conectó un doble impulsador de dos carreras en la parte alta de la séptima entrada que rompió un empate 3-3 y puso a su equipo en ventaja definitiva.

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