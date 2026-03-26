Los Yanquis de Nueva York derrotaron la noche de este miércoles 7 – 0 a los Gigantes de San Francisco en el único duelo de la jornada inaugural de la nueva temporada de las Grandes Ligas de béisbol, que este jueves registrará la disputa de la totalidad de partidos de la primera fecha.

Frente a los 40 mil espectadores de San Francisco, los Bombarderos del Bronx exhibieron la potencia de fuego con la que aspiran a regresar a la Serie Mundial tras sus decepcionantes últimos playoffs.

Los bates neoyorquinos le recetaron las siete carreras y hasta nueve hits al lanzador Logan Webb en las cinco entradas de su apertura.

Del otro lado Max Fried mantuvo a raya a los locales en 6.1 innings en los que solo cedió dos imparables y firmó cuatro ponches.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aaron Judge, el líder de los Yanquis, tuvo un gris estreno al ser ponchado en cuatro de sus cinco turnos al bate.

El Juez necesita recuperar confianza después del fiasco de la selección estadounidense que capitaneó este mes en el Clásico Mundial de béisbol, en el que perdieron en la final ante Venezuela.

El panameño José Caballero fue quien abrió la veda con un doble al jardín izquierdo en la segunda entrada que remolcó la primera carrera del veterano Giancarlo Stanton.

Los Yanquis acumularon cinco anotaciones en ese segundo inning y otras dos en el quinto, ninguna de ellas por la vía del jonrón.

El venezolano Luis Arráez, figura de los Gigantes, logró un hit y una base por bolas en sus tres apariciones.

El nuevo curso de Las Mayores tomará velocidad el jueves con una fecha de 11 partidos, que incluye el debut de los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani.

Los actuales bicampeones recibirán a los Diamondbacks de Arizona con la apertura del japonés Yoshinobu Yamamoto, el MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada Serie Mundial ganada en el séptimo partido a los Azulejos de Toronto del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más