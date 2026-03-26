Los precios para el estreno este jueves de Los Angeles Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas, alcanzan precios récord a horas de su primer partido de temporada, con un coste promedio de 392 dólares por asiento en el mercado de reventa.

Estas cifras disparan un 55 % el coste de un boleto medio en comparación con el año anterior, situando el acceso más económico en 196 dólares y superando los 119 dólares para el duelo entre Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York, el segundo estreno más caro de la temporada, según los datos de The New York Post.

Este dominio deportivo sitúa al equipo angelino como el estreno más caro de la historia de la MLB, motivada en parte por la inversión masiva en la plantilla que lidera la estrella japonesa Shohei Ohtani.

La franquicia ostenta actualmente el presupuesto más elevado de las Grandes Ligas con una nómina fiscal estimada en 396 millones de dólares, según el portal de datos Spotrac.

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Parte del furor que despierta el regreso a las pistas de los Dodgers viene motivada por su reciente gesta deportiva al conquistar la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

Esta hazaña ha consolidado a la organización californiana como la dinastía dominante del béisbol moderno y el principal rival a batir en las Grandes Ligas a partir de mañana, cuando reciban a los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium de Los Ángeles para iniciar su camino hacia el tricampeonato.

El peso de la hinchada de los Dodgers recae sobre todo en la comunidad latina por los estrechos vínculos culturales con el béisbol, un deporte que reina indiscutible en países como República Dominicana o México, y que se consolidó de manera legendaria en Los Ángeles con la llegada del lanzador Fernando 'el Toro' Valenzuela en 1981.

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