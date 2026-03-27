Con 26 puntos de su novato estelar Kon Knueppel, los Charlotte Hornets acabaron este jueves con la racha ganadora de los New York Knicks y siguen apretando por un puesto garantizado en los playoffs de la NBA.
Resultados jornada NBA del jueves de tres partidos
|New Orleans Pelicans
|108
|Detroit Pistons
|129
|Final
|Sacramento Kings
|117
|Orlando Magic
|121
|Final
|New York Knicks
|103
|Charlotte Hornets
|114
|Final
Destacados de la jornada de la NBA
- Orlando Magic: Paolo Banchero lideró la victoria sobre los Kings con 30 puntos, cortando una racha de 6 derrotas consecutivas.
- Charlotte Hornets: Derrotaron a los Knicks con una gran actuación de Kon Knueppel (26 puntos) y LaMelo Ball (22 puntos). Jalen Brunson anotó 26 puntos para New York.
- Detroit Pistons: Mantuvieron su dominio en la Conferencia Este al vencer cómodamente a los Pelicans por 21 puntos.
Tabla de posiciones NBA. Conferencia Este
|1
|Detroit Pistons
|53-20
|Clasificado (Playoffs)
|2
|Boston Celtics
|48-24
|En zona de clasificación
|3
|New York Knicks
|48-26
|En zona de clasificación
|4
|Cleveland Cavaliers
|45-28
|En zona de clasificación
|5
|Atlanta Hawks
|41-32
|En zona de clasificación
|6
|Toronto Raptors
|40-32
|En zona de clasificación
|7
|Philadelphia 76ers
|40-33
|Zona de Play-In
|8
|Orlando Magic
|39-34
|Zona de Play-In
|9
|Charlotte Hornets
|39-34
|Zona de Play-In
|10
|Miami Heat
|39-34
|Zona de Play-In
Tabla de posiciones NBA. Conferencia Oeste
|1
|Oklahoma City Thunder
|57
|16
|Clasificado a Playoffs
|2
|San Antonio Spurs
|55
|18
|Clasificado a Playoffs
|3
|Los Angeles Lakers
|47
|26
|Zona de Playoffs
|4
|Denver Nuggets
|46
|28
|Zona de Playoffs
|5
|Minnesota Timberwolves
|45
|28
|Zona de Playoffs
|6
|Houston Rockets
|43
|29
|Zona de Playoffs
|7
|Phoenix Suns
|40
|33
|Zona de Play-In
|8
|Los Angeles Clippers
|37
|36
|Zona de Play-In
|9
|Portland Trail Blazers
|37
|37
|Zona de Play-In
|10
|Golden State Warriors
|35
|38
|Zona de Play-In
|11
|New Orleans Pelicans
|25
|49
|Eliminado
|12
|Memphis Grizzlies
|24
|48
|Eliminado
|13
|Dallas Mavericks
|23
|50
|Eliminado
|14
|Utah Jazz
|21
|52
|Eliminado
|15
|Sacramento Kings
|19
|55
|Eliminado
Cómo fueron los juegos de la jornada del jueves
Los Hornets se impusieron por 114-103 en uno de los tres únicos partidos de la jornada.
Knueppel fue el gran protagonista del triunfo al liderar a los locales en puntos (26), rebotes (11) y asistencias (8).
El escolta, que ha marcado el récord de triples para un jugador de primer año, reforzó un poco más su candidatura al premio al Novato del Año, que a principio de temporada parecía reservado a Cooper Flagg (Mavericks), número uno del pasado Draft.
Ante los Knicks, Knueppel clavó seis de los 16 triples que firmaron los Hornets. LaMelo Ball (22 puntos) y Brandon Miller (21), los otros jóvenes pilares de la pujante franquicia, acribillaron también a los Knicks con cuatro triples cada uno.
Charlotte acumula 23 triunfos en sus 29 partidos disputados desde finales de enero y ocupan la novena plaza de la Conferencia Este con un registro de 39-34.
Por delante tiene a Orlando Magic (39-34) y Philadelphia 76ers (40-33), todos ellos con ganas de desbancar a los Toronto Raptors (40-32) de la sexta posición del Este, última que da acceso directo a las eliminatorias.
Los Knicks, terceros del sector (48-26), también disfrutaban de una buena racha de siete victorias seguidas hasta topar el jueves con los descarados Hornets.
El base Jalen Brunson logró 26 puntos y 13 asistencias pero el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns apenas aportó 13 tantos y 3 rebotes.
En otros escenarios, los Magic aprovecharon la visita de los Sacramento Kings para acabar con una racha de seis derrotas seguidas.
Orlando solo pudo superar a Sacramento, último clasificado del Oeste, por un ajustado 121-117 con 30 puntos de Paolo Banchero y 23 de Desmond Bane.
En el otro partido, los Detroit Pistons reforzaron su dominio del Este con una victoria 129-108 ante los New Orleans Pelicans.
El pívot Jalen Duren volvió a asumir el liderato del ausente Cade Cunningham con 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.
Detroit mejoró su balance a 53-20 y conserva un colchón de 4,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics.
