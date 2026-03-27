Con 26 puntos de su novato estelar Kon Knueppel, los Charlotte Hornets acabaron este jueves con la racha ganadora de los New York Knicks y siguen apretando por un puesto garantizado en los playoffs de la NBA.

Resultados jornada NBA del jueves de tres partidos

New Orleans Pelicans 108 Detroit Pistons 129 Final
Sacramento Kings 117 Orlando Magic 121 Final
New York Knicks 103 Charlotte Hornets 114 Final

Destacados de la jornada de la NBA

  • Orlando Magic: Paolo Banchero lideró la victoria sobre los Kings con 30 puntos, cortando una racha de 6 derrotas consecutivas.
  • Charlotte Hornets: Derrotaron a los Knicks con una gran actuación de Kon Knueppel (26 puntos) y LaMelo Ball (22 puntos). Jalen Brunson anotó 26 puntos para New York.
  • Detroit Pistons: Mantuvieron su dominio en la Conferencia Este al vencer cómodamente a los Pelicans por 21 puntos.

Tabla de posiciones NBA. Conferencia Este

1 Detroit Pistons 53-20 Clasificado (Playoffs)
2 Boston Celtics 48-24 En zona de clasificación
3 New York Knicks 48-26 En zona de clasificación
4 Cleveland Cavaliers 45-28 En zona de clasificación
5 Atlanta Hawks 41-32 En zona de clasificación
6 Toronto Raptors 40-32 En zona de clasificación
7 Philadelphia 76ers 40-33 Zona de Play-In
8 Orlando Magic 39-34 Zona de Play-In
9 Charlotte Hornets 39-34 Zona de Play-In
10 Miami Heat 39-34 Zona de Play-In

Tabla de posiciones NBA. Conferencia Oeste

1 Oklahoma City Thunder 57 16 Clasificado a Playoffs
2 San Antonio Spurs 55 18 Clasificado a Playoffs
3 Los Angeles Lakers 47 26 Zona de Playoffs
4 Denver Nuggets 46 28 Zona de Playoffs
5 Minnesota Timberwolves 45 28 Zona de Playoffs
6 Houston Rockets 43 29 Zona de Playoffs
7 Phoenix Suns 40 33 Zona de Play-In
8 Los Angeles Clippers 37 36 Zona de Play-In
9 Portland Trail Blazers 37 37 Zona de Play-In
10 Golden State Warriors 35 38 Zona de Play-In
11 New Orleans Pelicans 25 49 Eliminado
12 Memphis Grizzlies 24 48 Eliminado
13 Dallas Mavericks 23 50 Eliminado
14 Utah Jazz 21 52 Eliminado
15 Sacramento Kings 19 55 Eliminado
El Oeste presenta una competencia feroz por la ventaja de localía, con OKC y San Antonio liderando el grupo.

Cómo fueron los juegos de la jornada del jueves

Los Hornets se impusieron por 114-103 en uno de los tres únicos partidos de la jornada.

Knueppel fue el gran protagonista del triunfo al liderar a los locales en puntos (26), rebotes (11) y asistencias (8).

El escolta, que ha marcado el récord de triples para un jugador de primer año, reforzó un poco más su candidatura al premio al Novato del Año, que a principio de temporada parecía reservado a Cooper Flagg (Mavericks), número uno del pasado Draft.

Ante los Knicks, Knueppel clavó seis de los 16 triples que firmaron los Hornets. LaMelo Ball (22 puntos) y Brandon Miller (21), los otros jóvenes pilares de la pujante franquicia, acribillaron también a los Knicks con cuatro triples cada uno.

Charlotte acumula 23 triunfos en sus 29 partidos disputados desde finales de enero y ocupan la novena plaza de la Conferencia Este con un registro de 39-34.

Por delante tiene a Orlando Magic (39-34) y Philadelphia 76ers (40-33), todos ellos con ganas de desbancar a los Toronto Raptors (40-32) de la sexta posición del Este, última que da acceso directo a las eliminatorias.

Los Knicks, terceros del sector (48-26), también disfrutaban de una buena racha de siete victorias seguidas hasta topar el jueves con los descarados Hornets.

El base Jalen Brunson logró 26 puntos y 13 asistencias pero el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns apenas aportó 13 tantos y 3 rebotes.

En otros escenarios, los Magic aprovecharon la visita de los Sacramento Kings para acabar con una racha de seis derrotas seguidas.

Orlando solo pudo superar a Sacramento, último clasificado del Oeste, por un ajustado 121-117 con 30 puntos de Paolo Banchero y 23 de Desmond Bane.

En el otro partido, los Detroit Pistons reforzaron su dominio del Este con una victoria 129-108 ante los New Orleans Pelicans.

El pívot Jalen Duren volvió a asumir el liderato del ausente Cade Cunningham con 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Detroit mejoró su balance a 53-20 y conserva un colchón de 4,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics.

