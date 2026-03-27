La selección dominicana rescató este jueves un empate agónico en el estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros y cerrará su participación en la ventana FIFA de marzo este domingo frente a Cuba.

La selección de República Dominicana igualó 2-2 frente a El Salvador en un encuentro correspondiente a la Concacaf Series 2025-2026 disputado durante la ventana FIFA de marzo.

Un partido de ida y vuelta

El conjunto dominicano se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Júnior Firpo en el minuto 15 del primer tiempo.

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Sin embargo, Nathan Ordaz se encargó de darle vuelta al partido con un doblete que puso en ventaja a El Salvador.

Cuando el resultado parecía sentenciado, la Sedofútbol logró igualar con un gol agónico que selló el empate definitivo en un partido lleno de emociones.

Santiago, sede del fútbol internacional

El estadio Cibao FC marcó el regreso de la acción internacional de selecciones mayores a Santiago de los Caballeros.

La sede fue elegida por la Concacaf para albergar los compromisos de la serie, que reúne a ocho selecciones de la región del Caribe y Centroamérica

Próximo rival: Cuba, este domingo

La selección dominicana volverá a saltar al terreno de juego en el mismo escenario este domingo 29 de marzo a las 6:00 p. m. (hora local) para enfrentar a Cuba en el cierre de su participación en esta ventana FIFA.

El combinado quisqueyano cuenta con una plantilla de alto nivel encabezada por figuras como Pablo Rosario, Mariano Díaz, Junior Firpo, Heinz Mörschel y Peter González, entre otros.

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