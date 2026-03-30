El astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander guió a Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la NBA, en la victoria sobre los New York Knicks por 111-100 este domingo, en el que los Boston Celtics se aseguraron su plaza en los playoffs.
Resultados de la Conferencia Este y Oeste
- LA Clippers 127 – 113 Milwaukee Bucks
- Indiana Pacers 135 – 118 Miami Heat
- Brooklyn Nets 116 – 99 Sacramento Kings
- Toronto Raptors 139 – 87 Orlando Magic
- Portland Trail Blazers 123 – 88 Washington Wizards
- Charlotte Hornets 99 – 114 Boston Celtics
- New Orleans Pelicans 102 – 134 Houston Rockets
- Oklahoma City Thunder 111 – 100 New York Knicks
- Denver Nuggets 116 – 93 Golden State Warrior
Tabla posiciones de la NBA. Conferencia Oeste
|Equipos
|G-P
|Racha
|1
|Oklahoma City Thunder
|59-16
|G2
|Clasificado a Playoffs
|2
|San Antonio Spurs
|56-18
|G8
|Clasificado a Playoffs
|3
|Los Angeles Lakers
|48-26
|G2
|Postemporada Asegurada
|4
|Denver Nuggets
|48-28
|G6
|Postemporada Asegurada
|5
|Minnesota Timberwolves
|45-29
|P1
|Postemporada Asegurada
|6
|Houston Rockets
|45-29
|G2
|Postemporada Asegurada
|7
|Phoenix Suns
|41-33
|G1
|Zona de Play-In
|8
|LA Clippers
|39-36
|G5
|Zona de Play-In
|9
|Portland Trail Blazers
|38-38
|G1
|Play-In Asegurado
|10
|Golden State Warriors
|36-39
|P1
|Play-In Asegurado
- Eliminados: Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Utah Jazz y Sacramento Kings
Tabla posiciones de la NBA. Conferencia Este
|Equipo
|G-P
|Racha
|Estatus
|1
|Detroit Pistons
|54-20
|G2
|Clasificado a Playoffs
|2
|Boston Celtics
|50-24
|G3
|Clasificado a Playoffs
|3
|New York Knicks
|48-27
|P2
|Postemporada Asegurada
|4
|Cleveland Cavaliers
|46-28
|G1
|Postemporada Asegurada
|5
|Toronto Raptors
|42-32
|G2
|Zona de Playoffs
|6
|Atlanta Hawks
|42-33
|G1
|Zona de Playoffs
|7
|Philadelphia 76ers
|41-33
|G2
|Zona de Play-In
|8
|Orlando Magic
|39-35
|P1
|Zona de Play-In
|9
|Miami Heat
|39-36
|P2
|Zona de Play-In
|10
|Charlotte Hornets
|39-36
|P2
|Zona de Play-In
- Eliminados: Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards e Indiana Pacers.
Las principales escenas de la jornada de la temporada regular de la NBA:
– SGA amplía su récord anotador –
SGA aportó 30 puntos y Jalen Williams sumó 22 puntos, mientras que Isaiah Hartenstein capturó 13 rebotes para que el Thunder, vigente campeón de la NBA, mejorara su marca a 59-16, con 2,5 partidos de ventaja sobre San Antonio en lo más alto de la Conferencia Oeste.
El actual Jugador Más Valioso de la NBA, Gilgeous-Alexander, amplió su racha récord de partidos consecutivos anotando 20 o más puntos a 135.
"Es el MVP por una razón", dijo el escolta del Thunder Luguentz Dort sobre SGA.
"Sabe qué tipo de tiro va a conseguir y nunca se va a rendir, y sabemos que siempre va a ser agresivo por nosotros, que es lo que hizo durante todo el partido", agregó Dort.
Los Knicks, que visitaban Oklahoma City y tuvieron 32 puntos de Jalen Brunson, cayeron a 48-27 y desaprovecharon la oportunidad de asegurar su clasificación a los playoffs.
Un triple de Josh Hart sobre la bocina acercó a Nueva York a 53-52 al descanso, pero el Thunder amplió la ventaja a 84-78 tras el tercer cuarto.
Una racha de 10-0 acercó a Nueva York a 92-91, pero Gilgeous-Alexander encestó triples consecutivos y un tiro en suspensión en otra racha de 10-0 poco después, que dio al Thunder una ventaja de 106-95 camino de su 14ª victoria en 15 partidos.
"Son un buen equipo. Sabíamos que iba a ser un partido duro", dijo Dort, que anotó 12 puntos. "Solo teníamos que mantenernos ahí durante todo el partido, y lo hicimos".
"Cada vez que jugamos juntos de esa manera, es difícil ganarnos", afirmó.
– Los Celtics, a los playoffs –
Jayson Tatum aportó 32 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para que los Boston Celtics aseguraran su lugar en los playoffs con una victoria por 114-99 en Charlotte sobre los locales Hornets.
Payton Pritchard agregó 28 puntos para Boston (50-24), que se colocó a cuatro partidos del líder de la Conferencia Este, Detroit Pistons.
Por su parte, Los Angeles Clippers (39-36) alargaron su racha de victorias a cinco partidos gracias a los 28 puntos de Bennedict Mathurin saliendo desde la banca y los 20 de Kawhi Leonard para la victoria de visita por 127-113 sobre los Milwaukee Bucks, que contaron con 36 puntos de Gary Trent.
– Indiana gana en Miami, pero sigue último –
El camerunés Pascal Siakam logró 30 puntos, 11 rebotes y seis asistencias para liderar a los Indiana Pacers, el peor equipo de la liga (17-58), a vencer 135-118 a Miami Heat de visitantes.
Brooklyn Nets (18-57), por su parte, se mantuvo por delante de Indiana en el sótano de la NBA al cortar una racha de 10 derrotas consecutivas, gracias a los 18 puntos de Ochai Agbaji en la victoria en casa por 116-99 sobre Sacramento Kings.
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