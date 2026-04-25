¿Quién es Albert Pujols?

Presidente de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales. Ese es el nuevo cargo de Albert Pujols, en un movimiento anunciado la víspera y que cierra semanas de especulación sobre el rol que ocuparía la leyenda dominicana dentro de la organización verde.

De Santo Domingo al diamante más grande del mundo

José Alberto Pujols Alcántara nació el 16 de enero de 1980 en Santo Domingo y creció en condiciones de extrema pobreza, bajo el cuidado de su abuela paterna, América Pujols, luego de que sus padres —Bienvenido Pujols, lanzador de sóftbol, y María Alcántara— se separaran. Su padre luchó contra el alcoholismo, y Albert encontró en el béisbol no solo un refugio, sino el camino hacia una vida diferente.

A los 16 años emigró a los Estados Unidos junto a su familia y se estableció en Independence, Misuri. Allí deslumbró a los ojeadores de las Grandes Ligas tanto en la secundaria como en el nivel universitario.

Los Cardenales de San Luis lo seleccionaron en la ronda 13 del draft de 1999. Pujols negoció un bono de firma más alto y no debutó en las ligas menores hasta el año 2000, temporada que resultó ser la única que pasó fuera de las Grandes Ligas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una carrera que redefinió el béisbol

En la primavera de 2001, su actuación en los entrenamientos de pretemporada fue tan contundente que los Cardenales (St. Louis Cardinals) le abrieron las puertas del equipo titular desde el Día Inaugural. Ese mismo año ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional, el primero de una lista de reconocimientos que no dejaría de crecer.

Durante sus once temporadas con San Luis —de 2001 a 2011—, Pujols se convirtió en el bateador más temido del béisbol. En 2008, una encuesta entre los 30 mánagers de la MLB lo coronó como el pelotero más peligroso de la liga. Ganó tres veces el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, fue seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas y conquistó dos anillos de Serie Mundial: en 2006 y en 2011.

En 2012 firmó con los Angelinos de Anaheim, donde militó hasta 2021.

Su último tramo como jugador activo lo vivió de regreso en San Luis, donde el 8 de octubre de 2022 disputó su partido final con la franquicia que lo vio nacer como estrella.

Los números que lo hacen inmortal

Al cerrar su carrera como jugador, Albert Pujols acumuló 703 jonrones, cifra que lo ubica en el cuarto lugar histórico de las Grandes Ligas, solo por detrás de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714).

Es, junto a Aaron, uno de los dos únicos peloteros en la historia de la MLB en conectar al menos 700 cuadrangulares y acumular 3000 hits —terminó con 3.384 imparables a lo largo de 22 temporadas.

Según MLB.com, Pujols será elegible para el Salón de la Fama de Cooperstown en la boleta de 2028, y los analistas lo consideran un candidato de primera vuelta sin controversias. En paralelo, los Cardenales de San Luis lo incluyeron en la boleta de su propio Salón de la Fama institucional para 2026, junto a Yadier Molina, George Hendrick y Brian Jordan.

Del bate a la pizarra: el debut como dirigente

Los Leones del Escogido lo tuvieron como su manager. (Photo by Félix León / AFP)

Retirado del diamante, Pujols no tardó en demostrar que su talento trasciende el juego activo. En la temporada 2024-2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), asumió la dirección técnica de los Leones del Escogido.

El resultado fue histórico: condujo al equipo al título invernal dominicano y, el 7 de febrero de 2025, coronó su debut como mánager con el título 23 de la República Dominicana en la Serie del Caribe, al vencer 1-0 a los Charros de Jalisco, de México, en el Estadio Nido de las Águilas.

Con ese logro, Pujols se unió al selecto grupo de peloteros que ganaron la Serie del Caribe tanto como jugadores como en su rol de dirigentes.

El Clásico Mundial y la nueva misión nacional

Tras su exitoso debut en el banco, la Federación Dominicana de Béisbol le encomendó la misión más importante de su nueva etapa: dirigir a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en marzo en Miami.

Presidente Abinader junto a Albert Pujols en el Clásico Mundial en Miami.

Pujols definió la rotación abridora y convocó a los mejores peloteros dominicanos del circuito mayor, con un mensaje claro: "Representar a la República Dominicana es un honor y una gran responsabilidad. Aquí no importa el apellido que llevamos atrás, sino el nombre que llevamos al frente".

A finales de diciembre de 2025, las Estrellas Orientales anunciaron su incorporación a la organización, aunque su rol exacto con el club de San Pedro de Macorís no fue entonces definido públicamente.

En paralelo, los Orioles de Baltimore también expresaron interés en entrevistarlo para el cargo de mánager en las Grandes Ligas.

Una leyenda que sigue escribiendo historia

La vida de Albert Pujols es la historia de un niño que creció sin recursos en Santo Domingo y llegó a convertirse en uno de los cuatro mejores jonroneros de todos los tiempos. Su trayectoria —22 temporadas en las Grandes Ligas, tres MVP, dos Series Mundiales y 703 cuadrangulares— lo coloca en una dimensión que muy pocos atletas han alcanzado en cualquier deporte.

Hoy, a los 46 años, Pujols no se conforma con el legado construido desde el plato. Con la misma disciplina y determinación que lo llevaron desde la pobreza de Santo Domingo hasta los estadios más grandes del mundo, el dominicano avanza hacia Cooperstown mientras escribe, con igual ambición, el primer capítulo de su carrera como dirigente.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más