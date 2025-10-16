MLB.com.-Los Orioles estarían interesados en una figura de alto perfil para convertirse en su próximo mánager y, según un reporte de Alden González de ESPN, han expresado interés en el dominicano Albert Pujols, probable futuro miembro del Salón de la Fama, para ocupar la vacante como piloto del equipo.

De acuerdo con González, Baltimore aún no ha entrevistado formalmente a Pujols, pero se espera que lo haga. El club no ha confirmado dicha información.

Esto ocurre tras una decepcionante temporada en la que los Orioles sufrieron 87 derrotas y despidieron al veterano dirigente Brandon Hyde en mayo. En su lugar fue nombrado mánager interino Tony Mansolino, quien también figura entre los candidatos a asumir el cargo de manera permanente.

Pujols, quien se retiró tras la campaña del 2022, tuvo una de las carreras más destacadas para un bateador en la historia de las Grandes Ligas. En 22 temporadas, conectó 703 jonrones y acumuló 3,384 imparables, además de ganar tres premios JMV en la Liga Nacional con los Cardenales y conquistar dos títulos de Serie Mundial con San Luis en 2006 y 2011.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque aún no ha dirigido en Grandes Ligas, Pujols llevó a los Leones del Escogido a coronarse campeones en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y en la pasada Serie del Caribe.

También está programado para dirigir a la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

Baltimore no sería el único equipo interesado en contratar a Pujols como dirigente. Los Angelinos, quienes tienen a Pujols bajo un contrato de servicios personales de 10 años y US$10 millones como parte de su acuerdo original de US$240 millones firmado antes de la temporada 2012, se reunieron con él la semana pasada para discutir su propia vacante de capataz.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más