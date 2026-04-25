La actuación casi perfecta de Paul Skenes y que los Chicago Cubs completaran su décima victoria consecutiva volteando el marcador en el Dodger Stadium marcaron la jornada del viernes en las Grandes Ligas, en la que destacaron los dominicanos Ángel Martínez y Junior Caminero, ambos con 2 jonrones, aunque el bono histórico se lo llevó el primero con su primer juego multi-cuadrangular en las Grandes Ligas. Samuel Basallo tuvo una eficiencia casi perfecta.

Resultados MLB del viernes 24 de abril de 2026

Liga Partido Resultado Americana . Cleveland vs Toronto 8 – 6 Americana Boston vs Baltimore 3 – 10 Americana Minnesota vs Tampa Bay 2 – 6 Americana Oakland vs Texas 8 – 1 Americana Yanquis vs Houston 12 – 4 Nacional Colorado vs NY Mets 4 – 3 Nacional Philadelphia vs Atlanta 3 – 5 Nacional Pittsburgh vs Milwaukee 6 – 0 Nacional Chicago Cubs vs LA Dodgers 6 – 4 Nacional Miami vs San Francisco 9 – 4 Interliga Detroit vs Cincinnati 8 – 9 Interliga Washington vs Chicago White Sox . 4 – 5 Interliga Seattle vs Cardenales 3 – 2 Interliga LA Angels vs Kansas City 3 – 6 . Tablas de posiciones de las Grandes Ligas Liga Americana Equipo Ganados Perdidos PCT Yanquis de Nueva York . 16 9 .640 Tampa Bay Rays 13 11 .542 Detroit Tigers 14 12 .538 Cleveland Guardians 14 12 .538 Texas Rangers 13 12 .520 Oakland Athletics 13 12 .520 Baltimore Orioles 12 13 .480 Minnesota Twins 12 13 .480 Los Angeles Angels 12 14 .462 Seattle Mariners 11 15 .423 Toronto Blue Jays 10 14 .417 Chicago White Sox 10 15 .400 Houston Astros 10 16 .385 Boston Red Sox 9 16 .360 Kansas City Royals 8 17 .320 . Liga Nacional Equipo Ganados Perdidos PCT Atlanta Braves 18 8 .692 San Diego Padres 17 8 .680 Los Angeles Dodgers 17 8 .680 Cincinnati Reds 16 9 .640 Chicago Cubs 16 9 .640 St. Louis Cardinals 14 10 .583 Pittsburgh Pirates 14 11 .560 Arizona Diamondbacks . 14 11 .560 Miami Marlins 12 13 .480 San Francisco Giants 11 15 .423 Washington Nationals 11 15 .423 Colorado Rockies 9 16 .360 New York Mets 9 16 .360 Philadelphia Phillies 8 17 .320 Milwaukee Brewers 6 18 .250 . Cubs 6, Dodgers 4: la remontada que no para Dansby Swanson conectó el jonrón de dos carreras que puso a los Cubs por delante en la novena entrada, cuando Chicago, como visitante, remontó un déficit de 4-0 para vencer a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de una serie de tres juegos. Swanson terminó la noche con línea de 2-3, dos carreras anotadas, un triple, un jonrón y cuatro carreras impulsadas. Alex Bregman aportó un jonrón solitario de 2-5, y Moisés Ballesteros conectó dos hits y anotó una carrera. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pete Crow-Armstrong abrió la novena con un sencillo y anotó gracias al cuadrangular de Swanson ante Tanner Scott (0-1). El abridor de los Dodgers, Emmet Sheehan, había dominado a los Cubs durante 6 1/3 entradas, permitiendo solo una carrera y cuatro hits con 10 ponches, pero el bullpen no pudo sostener la ventaja.

Piratas 6, Cerveceros 0: Skenes a un paso de la historia

Paul Skenes mantuvo la posibilidad de un juego perfecto hasta la séptima entrada en Milwaukee. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional retiró a los primeros 20 bateadores antes de que Jake Bauers conectara un sencillo al jardín central con dos outs en la séptima, el único hit de los Cerveceros en toda la noche. Skenes (4-1) ponchó a siete bateadores sin otorgar bases por bolas en una actuación dominante de 93 lanzamientos. Mason Montgomery le siguió con una octava entrada perfecta e Isaac Mattson mantuvo el juego de un solo hit en la novena.

Konnor Griffin celebró su vigésimo cumpleaños con el primer jonrón de su carrera para darle impulso a Pittsburgh. Los Piratas, que jugaron su primer partido en 1882, aún no han logrado un juego perfecto; su último juego sin hits ni carreras fue en 1997.

Yankees 12, Astros 4: siete victorias seguidas

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y Nueva York extendió su racha ganadora a siete partidos al tomar el control desde el principio en Houston. Will Warren (3-0) permitió solo dos hits en siete entradas. Chisholm tuvo su primer juego de tres hits de la temporada y su tercer juego de múltiples hits en cuatro partidos, luego de no haber logrado ninguno en sus primeros 21 juegos. Ryan McMahon, Ben Rice y José Caballero también conectaron jonrones solitarios. Los Yankees perdieron a Giancarlo Stanton por molestias en la parte inferior de la pierna derecha en la sexta entrada.

Orioles 10, Medias Rojas 3: lluvia de jonrones en Baltimore

Adley Rutschman conectó el primero de sus dos jonrones de dos carreras en la primera entrada, en la que Baltimore conectó tres cuadrangulares, y los Orioles siguieron arrasando con los visitantes de Boston. Rutschman, quien suma tres jonrones en dos partidos desde que fue activado de la lista de lesionados, terminó con seis carreras impulsadas. Los Orioles conectaron seis jonrones en total. Gunnar Henderson inició la racha, y Rutschman y Dylan Beavers se unieron a él en la primera entrada. Coby Mayo homró por tercera vez consecutiva, igualando su mejor marca personal.

Rayos 6, Mellizos 2: poder dominicano en Tampa

Junior Caminero conectó dos jonrones y Jonathan Aranda también bateó dos cuadrangulares para liderar a Tampa Bay a la victoria sobre Minnesota. Caminero pegó su séptimo del año con un batazo solitario al jardín central en la segunda entrada y añadió un jonrón de dos carreras en la séptima. Drew Rasmussen (2-0) se llevó la victoria, permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas. Brooks Lee y Royce Lewis conectaron jonrones para los Mellizos, que sufrieron su séptima derrota en los últimos ocho partidos.

Guardianes 8, Azulejos 6: Ángel Martínez hace historia

Ángel Martínez conectó dos jonrones de dos carreras en el primer juego de múltiples cuadrangulares de su carrera, y el equipo visitante de Cleveland se mantuvo firme para derrotar a Toronto. Los tres jonrones de Cleveland en la jornada fueron contra Max Scherzer (1-3), quien permitió siete carreras y seis hits en apenas 2 1/3 entradas, su cuarta apertura consecutiva sin victoria. Daniel Schneemann también conectó un jonrón solitario. Gavin Williams (4-1) permitió seis carreras y siete hits en seis entradas. Jesús Sánchez y Kazuma Okamoto conectaron jonrones para los Azulejos.

Bravos 5, Filis 3: décima derrota seguida de Filadelfia

Michael Harris II conectó un doble como bateador emergente para impulsar dos carreras y ayudar a Atlanta a remontar y propinar a Filadelfia su décima derrota consecutiva, la racha más larga para los Filis desde que perdieron 11 seguidos en 1999. Ronald Acuña conectó un jonrón de dos carreras para empatar el partido en la quinta entrada. Trea Turner y Bryce Harper batearon jonrones para los visitantes; el de Harper fue el hit número 800 de su carrera, convirtiéndolo en el jugador número 27, y el décimo zurdo, en alcanzar ese hito antes de cumplir 34 años.

Marlins 9, Gigantes 4: Alcántara rompe su racha negativa

Liam Hicks y Connor Norby conectaron jonrones, y Kyle Stowers, Xavier Edwards y Otto Lopez consiguieron tres hits cada uno en la victoria aplastante de Miami sobre San Francisco. Con el apoyo de 16 hits, la mejor marca de la temporada, Sandy Alcántara (3-2) rompió una racha personal de tres juegos sin victorias con seis entradas cómodas, ayudando a los Marlins a ganar por cuarta vez en sus últimos cinco juegos. Luis Arraez y Jung Hoo Lee conectaron tres hits cada uno para los Gigantes.

Rojos 9, Tigres 8: Lowe decide en la novena

Nathaniel Lowe conectó un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a Cincinnati sobre Detroit. Después de que el cerrador de los Tigres, Kenley Jansen (0-1), consiguiera dos outs rápidos en la novena, Spencer Steer conectó un sencillo y Lowe remató con su segundo jonrón del partido y de la temporada. Matt McLain también conectó dos jonrones para Cincinnati, que remontó un déficit de 5-0. Spencer Torkelson y Kerry Carpenter habían puesto a Detroit arriba 8-7 con jonrones en la octava. Javier Báez y Riley Greene también conectaron cuadrangulares para los visitantes.

Otros resultados de la jornada

Rockies 4, Mets 3: Michael Lorenzen lanzó siete entradas y se adjudicó la victoria para Colorado. Jake McCarthy conectó el doble impulsor que rompió el empate en la sexta entrada, y Troy Johnston añadió el sencillo decisivo de dos carreras en la séptima. Bryce Harper bateó un cuadrangular de dos carreras para poner a los Mets arriba 3-2 en la sexta, pero no fue suficiente.

Medias Blancas 5, Nacionales 4: Sam Antonacci conectó un elevado de sacrificio que rompió el empate en la octava entrada y Munetaka Murakami bateó su undécimo jonrón de la temporada, empatando el liderato de la MLB con Yordan Álvarez. Seranthony Domínguez consiguió su sexto salvamento en la novena.

Marineros 3, Cardenales 2: George Kirby ganó su tercer partido consecutivo como titular y Josh Naylor conectó el jonrón que rompió el empate en la sexta entrada para darle la victoria a Seattle en un duelo interligas. Andrés Muñoz trabajó la novena para su cuarto salvamento.

Reales 5, Ángeles 3: Mike Trout estableció un récord de la franquicia por la mayor cantidad de juegos jugados en el jardín central con su aparición número 1.367, pero Los Ángeles cayó ante Kansas City. Los Royals anotaron cinco carreras en la cuarta entrada contra Yusei Kikuchi (0-3).

Athletics 8, Rangers 1: Nick Kurtz, Carlos Cortes y Tyler Soderstrom conectaron jonrones solitarios en la primera entrada, y los Athletics abrieron la serie en Arlington con una victoria contundente. Cortes también conectó un jonrón de tres carreras. Luis Severino (1-2) permitió una carrera y seis hits en 6 2/3 entradas.

El poder dominicano en la jornada del 24 de abril

Ángel Martínez fue, sin dudas, el dominicano de la noche. El tercera base de los Guardianes de Cleveland protagonizó el primer juego de múltiples jonrones de su carrera en las Grandes Ligas, conectando dos cuadrangulares de dos carreras ante el veterano Max Scherzer, a quien los Guardianes vapulearon con siete carreras en apenas 2 1/3 entradas.

Junior Caminero continuó su racha de fuego con los Rayos de Tampa Bay. El antesalista dominicano conectó dos jonrones —el séptimo y el octavo de su temporada— e impulsó tres carreras en la victoria 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota.

Fue el quinto partido con múltiples jonrones en la carrera de Caminero, quien ha conectado seis cuadrangulares durante una racha de nueve partidos bateando de hit.

Sandy Alcántara recuperó su mejor versión en el montículo. El as dominicano de los Marlins de Miami lanzó seis entradas cómodas para romper una racha personal de tres juegos sin victorias y mejorar a 3-2 en la temporada.

Alcántara se apoyó en el respaldo ofensivo de 16 hits de su equipo —la mejor marca de Miami en la campaña— para guiar a los Marlins a una aplastante victoria 9-4 sobre los Gigantes de San Francisco en el inicio de una gira de seis partidos por California.

Samuel Basallo, receptor de los Orioles de Baltimore, aportó con un jonrón solitario en la tercera entrada como parte de la lluvia de seis cuadrangulares que conectó Baltimore en la paliza 10-3 a los Medias Rojas de Boston.

Basallo suma tres jonrones en sus últimas dos semanas desde que fue activado de la lista de lesionados, consolidándose como una de las figuras emergentes del béisbol dominicano.

Yainer Díaz, receptor de los Astros de Houston, conectó un jonrón y un sencillo productor de carrera en la derrota 12-4 de su equipo ante los Yankees de Nueva York. Pese al resultado adverso, Díaz mantuvo su nivel ofensivo en una noche difícil para Houston, que acumula 14 derrotas en sus últimos 18 partidos.

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